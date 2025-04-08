https://ria.ru/20250408/poroshenko-2010048069.html

Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов

Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов - РИА Новости, 08.04.2025

Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов

Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко*... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:49:00+03:00

2025-04-08T15:49:00+03:00

2025-04-08T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщает агентство УНН. В переводе на американскую валюту указанная сумма составляет около 500 тысяч долларов. "НБУ (Нацбанк Украины - ред.) оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН, Отмечается, что в марте этого года НБУ применил меры за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ). Украинское издание "Комментарии" в декабре 2024 года сообщало, что Порошенко* оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны. Как отмечает УНН, ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко* для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство", - объяснило агентство и напомнило, что Порошенко* за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен (25,5 миллиона долларов), Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250401/poroshenko-2008591014.html

https://ria.ru/20250402/poroshenko-2008900912.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004567137.html

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в мире, украина, петр порошенко, нацбанк украины