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Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов - РИА Новости, 08.04.2025
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15:49 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/poroshenko-2010048069.html
Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов
Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов - РИА Новости, 08.04.2025
Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов
Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко*... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:49:00+03:00
2025-04-08T15:49:00+03:00
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украина
петр порошенко
нацбанк украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщает агентство УНН. В переводе на американскую валюту указанная сумма составляет около 500 тысяч долларов. "НБУ (Нацбанк Украины - ред.) оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН, Отмечается, что в марте этого года НБУ применил меры за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ). Украинское издание "Комментарии" в декабре 2024 года сообщало, что Порошенко* оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны. Как отмечает УНН, ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко* для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство", - объяснило агентство и напомнило, что Порошенко* за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен (25,5 миллиона долларов), Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250401/poroshenko-2008591014.html
https://ria.ru/20250402/poroshenko-2008900912.html
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004567137.html
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5
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в мире, украина, петр порошенко, нацбанк украины
В мире, Украина, Петр Порошенко, Нацбанк Украины
Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов

Нацбанк Украины оштрафовал банк Порошенко на $500 тысяч за отмывание доходов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк", принадлежащий экс-президенту страны и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщает агентство УНН.
В переводе на американскую валюту указанная сумма составляет около 500 тысяч долларов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом
1 апреля, 11:22
"НБУ (Нацбанк Украины - ред.) оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко* на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН,
Отмечается, что в марте этого года НБУ применил меры за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ).
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
СМИ: Порошенко* в 2024 году заработал в 30 раз больше, чем в 2021 году
2 апреля, 14:44
Украинское издание "Комментарии" в декабре 2024 года сообщало, что Порошенко* оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью и покупками облигаций за счет средств граждан страны. Как отмечает УНН, ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко* для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство", - объяснило агентство и напомнило, что Порошенко* за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен (25,5 миллиона долларов),
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
На Украине идут обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко*
12 марта, 16:36
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоНацбанк Украины
 
 
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