https://ria.ru/20250408/porno-2009978320.html

В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии

В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии - РИА Новости, 08.04.2025

В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии

Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:40:00+03:00

2025-04-08T11:40:00+03:00

2025-04-08T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет портал Euractiv. "Технологические компании и ярые защитники конфиденциальности в Великобритании и ЕС выступают против обязательных правил, направленных на выявление распространения детской порнографии, опасаясь, что такие системы могут быть использованы для более широкой слежки в интернете", — говорится в статье. По данным издания, в Британии действует закон об онлайн-безопасности, который обязывает технологические компании выявлять материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми. Авторы публикации отметили, что сейчас нет технологий, которые могли бы отслеживать подобный материал и одновременно не нарушать конфиденциальность.Введение этих правил побудило крупные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, пригрозить уходом с британского рынка, добавил портал.

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Ольга Фомченкова

в мире, технологии, великобритания, евросоюз, whatsapp inc.