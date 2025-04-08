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В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии - РИА Новости, 08.04.2025
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии
Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:40:00+03:00
2025-04-08T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет портал Euractiv. "Технологические компании и ярые защитники конфиденциальности в Великобритании и ЕС выступают против обязательных правил, направленных на выявление распространения детской порнографии, опасаясь, что такие системы могут быть использованы для более широкой слежки в интернете", — говорится в статье. По данным издания, в Британии действует закон об онлайн-безопасности, который обязывает технологические компании выявлять материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми. Авторы публикации отметили, что сейчас нет технологий, которые могли бы отслеживать подобный материал и одновременно не нарушать конфиденциальность.Введение этих правил побудило крупные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, пригрозить уходом с британского рынка, добавил портал.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, великобритания, евросоюз, whatsapp inc.
В мире, Технологии, Великобритания, Евросоюз, WhatsApp Inc.
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии
Euractiv: в ЕС сочли правила по выявлению детского порно нарушением приватности