Рейтинг@Mail.ru
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 08.04.2025 (обновлено: 12:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/porno-2009978320.html
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии - РИА Новости, 08.04.2025
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии
Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:40:00+03:00
2025-04-08T12:30:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
евросоюз
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет портал Euractiv. "Технологические компании и ярые защитники конфиденциальности в Великобритании и ЕС выступают против обязательных правил, направленных на выявление распространения детской порнографии, опасаясь, что такие системы могут быть использованы для более широкой слежки в интернете", — говорится в статье. По данным издания, в Британии действует закон об онлайн-безопасности, который обязывает технологические компании выявлять материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми. Авторы публикации отметили, что сейчас нет технологий, которые могли бы отслеживать подобный материал и одновременно не нарушать конфиденциальность.Введение этих правил побудило крупные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, пригрозить уходом с британского рынка, добавил портал.
https://ria.ru/20250203/britanija-1997123276.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, великобритания, евросоюз, whatsapp inc.
В мире, Технологии, Великобритания, Евросоюз, WhatsApp Inc.
В Британии и ЕС выступили против правил по отслеживанию детской порнографии

Euractiv: в ЕС сочли правила по выявлению детского порно нарушением приватности

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Некоторые технологические компании и защитники частной жизни в Британии и ЕС сочли правила по отслеживанию детской порнографии нарушением приватности, пишет портал Euractiv.
"Технологические компании и ярые защитники конфиденциальности в Великобритании и ЕС выступают против обязательных правил, направленных на выявление распространения детской порнографии, опасаясь, что такие системы могут быть использованы для более широкой слежки в интернете", — говорится в статье.
По данным издания, в Британии действует закон об онлайн-безопасности, который обязывает технологические компании выявлять материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми. Авторы публикации отметили, что сейчас нет технологий, которые могли бы отслеживать подобный материал и одновременно не нарушать конфиденциальность.
Введение этих правил побудило крупные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, пригрозить уходом с британского рынка, добавил портал.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Британии зафиксировали более тысячи жалоб на OnlyFans
3 февраля, 16:06
 
В миреТехнологииВеликобританияЕвросоюзWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала