"Ангарского маньяка" обвинили еще в одном убийстве
Ангарского маньяка Попкова обвинили еще в одном убийстве и этапировали в Иркутск
Михаил Попков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 апр — РИА Новости. Бывшего милиционера Михаила Попкова, также известного как "ангарский маньяк", обвинили еще в одном убийстве, сообщило управление СК России по Иркутской области.
Расследуя уголовные дела прошлых лет, ведомство совместно с оперативными сотрудниками установило причастность Попкова еще к одному убийству, совершенному с особой жестокостью. Так, в мае 2011 года в одном из парков Ангарска было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Тогда предварительное следствие приостановили, поскольку не удалось установить преступника.
ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"
5 апреля, 09:01
"Попков признал свою вину и дал показания по существу содеянного, после чего был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время ему предъявлено обвинение", — говорится в заявлении управления СК.
Сейчас фигурант находится в иркутском СИЗО-1. Расследование дела контролирует прокуратура.
Попков осужден на пожизненный срок. В 2015 году суд рассмотрел первое уголовное дело, по которому его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.
После вынесения приговора обвиняемый сообщил об убийстве еще 59 человек, приговор вынесли в декабре 2018-го. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях: в июне 2021 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства двух женщин.
В январе 2023-го преступник написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. По этому делу суд приговорил его к десяти годам колонии особого режима. По данным СК, в общей сложности "ангарский маньяк" осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех человек. Он отбывал срок в Мордовии.
Что вытворяет на фронте воюющий за ВСУ сын Чикатило
26 марта, 17:47