https://ria.ru/20250408/popkov-2010070032.html

"Ангарского маньяка" обвинили еще в одном убийстве

"Ангарского маньяка" обвинили еще в одном убийстве - РИА Новости, 08.04.2025

"Ангарского маньяка" обвинили еще в одном убийстве

Бывшего милиционера Михаила Попкова, также известного как "ангарский маньяк", обвинили еще в одном убийстве, сообщило управление СК России по Иркутской области. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:06:00+03:00

2025-04-08T17:06:00+03:00

2025-04-08T17:35:00+03:00

происшествия

иркутская область

россия

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 8 апр — РИА Новости. Бывшего милиционера Михаила Попкова, также известного как "ангарский маньяк", обвинили еще в одном убийстве, сообщило управление СК России по Иркутской области. Расследуя уголовные дела прошлых лет, ведомство совместно с оперативными сотрудниками установило причастность Попкова еще к одному убийству, совершенному с особой жестокостью. Так, в мае 2011 года в одном из парков Ангарска было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Тогда предварительное следствие приостановили, поскольку не удалось установить преступника. "Попков признал свою вину и дал показания по существу содеянного, после чего был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время ему предъявлено обвинение", — говорится в заявлении управления СК.Сейчас фигурант находится в иркутском СИЗО-1. Расследование дела контролирует прокуратура. Попков осужден на пожизненный срок. В 2015 году суд рассмотрел первое уголовное дело, по которому его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора обвиняемый сообщил об убийстве еще 59 человек, приговор вынесли в декабре 2018-го. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях: в июне 2021 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства двух женщин. В январе 2023-го преступник написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. По этому делу суд приговорил его к десяти годам колонии особого режима. По данным СК, в общей сложности "ангарский маньяк" осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех человек. Он отбывал срок в Мордовии.

https://ria.ru/20250405/manyak-2009486186.html

https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html

https://ria.ru/20250326/chikatilo-2007515138.html

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происшествия, иркутская область, россия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)