https://ria.ru/20250408/pomosch-2009971263.html

Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО

Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 08.04.2025

Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО

Депутаты Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Антон Гетта и Лариса Тутова передали в зону СВО автомобиль УАЗ Пикап, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:22:00+03:00

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2025-04-08T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Антон Гетта и Лариса Тутова передали в зону СВО автомобиль УАЗ Пикап, сообщили в пресс-службе партии. "По просьбе донских ветеранских организаций в зону СВО отправили автомобиль. Депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Гетта и Лариса Тутова передали бойцам воинской части в Мариуполь автомобиль УАЗ "Пикап", - говорится в пресс-релизе. В партии отметили, что ранее к ним обратился Азовский районный совет ветеранов и Союз ветеранов СВО Азова и Азовского района с просьбой помочь в приобретении автомобиля для земляков, участвующих в СВО. Просьба была выполнена, и в апреле состоялась торжественная церемония вручения автомобиля участнику спецоперации, проходящему службу в воинской части в Мариуполе, обратили внимание в ЕР. "Наши бабушки и дедушки, которые пережили войну, хорошо знают лозунг "Всё для Победы!" Этот девиз и сейчас является главным направлением в нашей деятельности. Пусть этот автомобиль станет для ребят надежным помощником на фронте, позволит быстрее перемещаться по территории, эффективно и оперативно выполняя имеющиеся задачи", - приводит пресс-служба слова депутата Гетты. Тутова выразила уверенность, что автомобиль поможет выполнять поставленные задачи. "Мы намерены усилить помощь военнослужащим: продолжим собирать и отправлять всё необходимое для фронта. Работа не прекращается ни на день", - цитирует Тутову пресс-служба. Примечательно, что перед отправлением в зону СВО машину освятили в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Кагальник Азовского района, бойцам также передали молитвословы.

https://ria.ru/20250405/pomosch-2009469394.html

https://ria.ru/20250403/svo-2009203938.html

https://ria.ru/20250403/mediki-2009071544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мариуполь, азовский район, россия, антон гетта, единая россия, госдума рф