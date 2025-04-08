https://ria.ru/20250408/pomosch-2009971263.html
Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО
Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 08.04.2025
Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО
Депутаты Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Антон Гетта и Лариса Тутова передали в зону СВО автомобиль УАЗ Пикап, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:22:00+03:00
2025-04-08T11:22:00+03:00
2025-04-08T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Антон Гетта и Лариса Тутова передали в зону СВО автомобиль УАЗ Пикап, сообщили в пресс-службе партии. "По просьбе донских ветеранских организаций в зону СВО отправили автомобиль. Депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Гетта и Лариса Тутова передали бойцам воинской части в Мариуполь автомобиль УАЗ "Пикап", - говорится в пресс-релизе. В партии отметили, что ранее к ним обратился Азовский районный совет ветеранов и Союз ветеранов СВО Азова и Азовского района с просьбой помочь в приобретении автомобиля для земляков, участвующих в СВО. Просьба была выполнена, и в апреле состоялась торжественная церемония вручения автомобиля участнику спецоперации, проходящему службу в воинской части в Мариуполе, обратили внимание в ЕР. "Наши бабушки и дедушки, которые пережили войну, хорошо знают лозунг "Всё для Победы!" Этот девиз и сейчас является главным направлением в нашей деятельности. Пусть этот автомобиль станет для ребят надежным помощником на фронте, позволит быстрее перемещаться по территории, эффективно и оперативно выполняя имеющиеся задачи", - приводит пресс-служба слова депутата Гетты. Тутова выразила уверенность, что автомобиль поможет выполнять поставленные задачи. "Мы намерены усилить помощь военнослужащим: продолжим собирать и отправлять всё необходимое для фронта. Работа не прекращается ни на день", - цитирует Тутову пресс-служба. Примечательно, что перед отправлением в зону СВО машину освятили в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Кагальник Азовского района, бойцам также передали молитвословы.
https://ria.ru/20250405/pomosch-2009469394.html
https://ria.ru/20250403/svo-2009203938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, азовский район, россия, антон гетта, единая россия, госдума рф
Надежные люди, Мариуполь, Азовский район, Россия, Антон Гетта, Единая Россия, Госдума РФ
Депутаты Госдумы от ЕР направили автомобиль в зону СВО
Депутаты Госдумы Гетта и Тутова передали в зону СВО автомобиль УАЗ Пикап
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Антон Гетта и Лариса Тутова передали в зону СВО автомобиль УАЗ Пикап, сообщили в пресс-службе партии.
"По просьбе донских ветеранских организаций в зону СВО отправили автомобиль. Депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Гетта и Лариса Тутова передали бойцам воинской части в Мариуполь автомобиль УАЗ "Пикап", - говорится в пресс-релизе.
В партии отметили, что ранее к ним обратился Азовский районный совет ветеранов и Союз ветеранов СВО Азова и Азовского района с просьбой помочь в приобретении автомобиля для земляков, участвующих в СВО.
Просьба была выполнена, и в апреле состоялась торжественная церемония вручения автомобиля участнику спецоперации, проходящему службу в воинской части в Мариуполе, обратили внимание в ЕР.
"Наши бабушки и дедушки, которые пережили войну, хорошо знают лозунг "Всё для Победы!" Этот девиз и сейчас является главным направлением в нашей деятельности. Пусть этот автомобиль станет для ребят надежным помощником на фронте, позволит быстрее перемещаться по территории, эффективно и оперативно выполняя имеющиеся задачи", - приводит пресс-служба слова депутата Гетты.
Тутова выразила уверенность, что автомобиль поможет выполнять поставленные задачи.
"Мы намерены усилить помощь военнослужащим: продолжим собирать и отправлять всё необходимое для фронта. Работа не прекращается ни на день", - цитирует Тутову пресс-служба.
Примечательно, что перед отправлением в зону СВО машину освятили в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Кагальник Азовского района, бойцам также передали молитвословы.