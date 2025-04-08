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Польша вызвалась обеспечить логистику для перемирия на Украине
Польша вызвалась обеспечить логистику для перемирия на Украине - РИА Новости, 08.04.2025
Польша вызвалась обеспечить логистику для перемирия на Украине
Польша вызвалась организовать "логистическое обеспечение" перемирия на Украине, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:26:00+03:00
2025-04-08T16:26:00+03:00
2025-04-08T16:27:00+03:00
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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Польша вызвалась организовать "логистическое обеспечение" перемирия на Украине, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, не уточнив, что имеет в виду, но напомнив, что через Польшу Киеву поставляется 95% военной помощи Запада. "Если дошло бы до заключения перемирия, то Польша выразительно говорила: мы не направляем войска на Украину, но мы будем участвовать в процессе логистического обеспечения", - сказал он. Министр не уточнил, в чем заключается "логистическое обеспечение" прекращения огня, однако напомнил, что через Польшу, в частности через аэропорт Ясенка, на Украину поставляется 95% военной и другой помощи из западных стран. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, украина, польша, россия, владимир путин, владислав косиняк-камыш
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Путин, Владислав Косиняк-Камыш
Польша вызвалась обеспечить логистику для перемирия на Украине
Косиняк-Камыш: Польша организует логистическое обеспечение перемирия на Украине