Рейтинг@Mail.ru
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 08.04.2025 (обновлено: 12:43 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/politsija-2009987823.html
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку - РИА Новости, 08.04.2025
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку
Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:12:00+03:00
2025-04-08T12:43:00+03:00
происшествия
самара
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону. Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что в одной из школ Самары восьмиклассница распылила перцовый баллончик, учащиеся начали задыхаться. "Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети интернет", - сказали в ведомстве, комментируя данные о распыленном баллончике. В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела полиции. В региональном минздраве на запрос РИА Новости о пострадавших не ответили.
https://ria.ru/20250331/ballonchik-2008368355.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самара, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку

Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в школе Самары

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что в одной из школ Самары восьмиклассница распылила перцовый баллончик, учащиеся начали задыхаться.
"Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети интернет", - сказали в ведомстве, комментируя данные о распыленном баллончике.
В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела полиции.
В региональном минздраве на запрос РИА Новости о пострадавших не ответили.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Пермском крае 13 детей пострадали после распыления перцового баллончика
31 марта, 12:19
 
ПроисшествияСамараМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала