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В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку - РИА Новости, 08.04.2025
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку
Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:12:00+03:00
2025-04-08T12:12:00+03:00
2025-04-08T12:43:00+03:00
происшествия
самара
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону. Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что в одной из школ Самары восьмиклассница распылила перцовый баллончик, учащиеся начали задыхаться. "Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети интернет", - сказали в ведомстве, комментируя данные о распыленном баллончике. В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела полиции. В региональном минздраве на запрос РИА Новости о пострадавших не ответили.
https://ria.ru/20250331/ballonchik-2008368355.html
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происшествия, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самара, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку
Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в школе Самары