https://ria.ru/20250408/politsija-2009987823.html

В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку

В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку - РИА Новости, 08.04.2025

В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку

Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:12:00+03:00

2025-04-08T12:12:00+03:00

2025-04-08T12:43:00+03:00

происшествия

самара

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону. Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что в одной из школ Самары восьмиклассница распылила перцовый баллончик, учащиеся начали задыхаться. "Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети интернет", - сказали в ведомстве, комментируя данные о распыленном баллончике. В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела полиции. В региональном минздраве на запрос РИА Новости о пострадавших не ответили.

https://ria.ru/20250331/ballonchik-2008368355.html

самара

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происшествия, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии)