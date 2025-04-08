https://ria.ru/20250408/politolog-2010035142.html

Украинскому обществу недалеко до гражданского конфликта, заявил политолог

Украинскому обществу недалеко до гражданского конфликта, заявил политолог - РИА Новости, 08.04.2025

Украинскому обществу недалеко до гражданского конфликта, заявил политолог

Украинское общество глубоко фрагментировано, среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность, стране... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:45:00+03:00

2025-04-08T14:45:00+03:00

2025-04-08T14:57:00+03:00

в мире

восток

константин бондаренко

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинское общество глубоко фрагментировано, среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность, стране недалеко до гражданского конфликта, заявил украинский политолог Константин Бондаренко. По его словам, социологические исследования показывают "очень серьезную фрагментацию" украинского общества. Его нынешнее состояние политолог характеризует как "острый психоз", при котором риски перерастания противоречий в открытое гражданское противостояние становятся всё более вероятными. "Существует очень серьезный антагонизм между группами людей. И если раньше это было деление на Восток, Запад, русскоязычных, украиноязычных и так далее, то сейчас уже начинают... ненавидеть те, кто воюет на передовой, тех, кто в тылу. Те, кто остались, - тех, кто уехал... То есть очень много таких моментов. (К уже перечисленным можно добавить такой раскол, как) Гражданские или военные, (а еще) уклонисты", - сказал Бондаренко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор". Он отмечает, что украинское общество готово к тому, чтобы отказывать в правах соотечественникам, которые не пошли воевать, и считать их людьми второго сорта. "Я думаю, что на самом деле мы сейчас являемся свидетелями острого психоза, который существует в обществе... Врага будут искать в себе подобном, во власти, в соседе, который не так разговаривает, не в ту церковь ходит. И это крайне сложная ситуация, потому что она чревата гражданскими войнами, гражданскими конфликтами", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20250224/putin-2001375153.html

восток

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в мире, восток, константин бондаренко