https://ria.ru/20250408/podmoskove-2010013974.html
В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов
В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов - РИА Новости, 08.04.2025
В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов
В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов России. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:39:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов России. "(Московская область - ред.) - один из важнейших регионов нашей страны, и президент (РФ Владимир Путин) регулярно проводит встречи с (губернатором МО Андреем) Воробьевым, обсуждает то, как обстоят дела в регионе по всем основным параметрам", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов
Песков назвал Московскую область одним из важнейших российских регионов