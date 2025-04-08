https://ria.ru/20250408/podmoskove-2010013974.html

В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов

В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов - РИА Новости, 08.04.2025

В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов

В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов России. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:39:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Кремле назвали Московскую область одним из важнейших регионов России. "(Московская область - ред.) - один из важнейших регионов нашей страны, и президент (РФ Владимир Путин) регулярно проводит встречи с (губернатором МО Андреем) Воробьевым, обсуждает то, как обстоят дела в регионе по всем основным параметрам", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250206/moskva-1997716939.html

московская область (подмосковье)

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), россия, владимир путин, дмитрий песков, общество