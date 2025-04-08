В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита
В Щелково полуторагодовалый ребенок погиб из-за падения на него газовой плиты
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, когда на него упала газовая плита в подмосковном Щелкове, прокуратура области проводит проверку, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
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"По предварительной информации, 7 апреля в квартире на улице Центральная трое детей 1,5 и 4 лет на непродолжительное время остались на кухне без присмотра взрослых. В результате на одного ребёнка упала газовая плита, и от полученных телесных повреждений он скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по словам матери, она ненадолго оставила детей одних на кухне и легла спать. Когда проснулась, то увидела, что её четырехлетняя дочь плачет, а под перевернутой газовой плитой находится тело одного из ее сыновей.
По результатам проверки Щелковская городская прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей.
Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.
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