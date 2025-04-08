https://ria.ru/20250408/plita-2010042801.html

В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита

В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита - РИА Новости, 08.04.2025

В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита

Полуторагодовалый ребенок погиб, когда на него упала газовая плита в подмосковном Щелкове, прокуратура области проводит проверку, сообщает во вторник... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:24:00+03:00

2025-04-08T15:24:00+03:00

2025-04-08T16:15:00+03:00

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, когда на него упала газовая плита в подмосковном Щелкове, прокуратура области проводит проверку, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительной информации, 7 апреля в квартире на улице Центральная трое детей 1,5 и 4 лет на непродолжительное время остались на кухне без присмотра взрослых. В результате на одного ребёнка упала газовая плита, и от полученных телесных повреждений он скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по словам матери, она ненадолго оставила детей одних на кухне и легла спать. Когда проснулась, то увидела, что её четырехлетняя дочь плачет, а под перевернутой газовой плитой находится тело одного из ее сыновей. По результатам проверки Щелковская городская прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

https://ria.ru/20250209/habarovsk-1998250037.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, щелково, московская область (подмосковье)