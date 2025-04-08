Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 08.04.2025 (обновлено: 16:15 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/plita-2010042801.html
В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита
В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита - РИА Новости, 08.04.2025
В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита
Полуторагодовалый ребенок погиб, когда на него упала газовая плита в подмосковном Щелкове, прокуратура области проводит проверку, сообщает во вторник... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:24:00+03:00
2025-04-08T16:15:00+03:00
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010043519_0:377:1155:1027_1920x0_80_0_0_8ba0a9925977f51bf1855ed128200e81.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, когда на него упала газовая плита в подмосковном Щелкове, прокуратура области проводит проверку, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительной информации, 7 апреля в квартире на улице Центральная трое детей 1,5 и 4 лет на непродолжительное время остались на кухне без присмотра взрослых. В результате на одного ребёнка упала газовая плита, и от полученных телесных повреждений он скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по словам матери, она ненадолго оставила детей одних на кухне и легла спать. Когда проснулась, то увидела, что её четырехлетняя дочь плачет, а под перевернутой газовой плитой находится тело одного из ее сыновей. По результатам проверки Щелковская городская прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.
https://ria.ru/20250209/habarovsk-1998250037.html
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010043519_0:269:1155:1135_1920x0_80_0_0_eae7a90aefe1014bb6fc13761a92f5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье ребенок погиб, когда на него упала газовая плита

В Щелково полуторагодовалый ребенок погиб из-за падения на него газовой плиты

© Фото : Прокуратура Московской областиКухня, где погиб ребенок, когда на него упала газовая плита
Кухня, где погиб ребенок, когда на него упала газовая плита - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Кухня, где погиб ребенок, когда на него упала газовая плита
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок погиб, когда на него упала газовая плита в подмосковном Щелкове, прокуратура области проводит проверку, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
«
"По предварительной информации, 7 апреля в квартире на улице Центральная трое детей 1,5 и 4 лет на непродолжительное время остались на кухне без присмотра взрослых. В результате на одного ребёнка упала газовая плита, и от полученных телесных повреждений он скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по словам матери, она ненадолго оставила детей одних на кухне и легла спать. Когда проснулась, то увидела, что её четырехлетняя дочь плачет, а под перевернутой газовой плитой находится тело одного из ее сыновей.
По результатам проверки Щелковская городская прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей.
Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк
9 февраля, 12:39
 
ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала