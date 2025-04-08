Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает раненых умирать
Пленный Пасынок: командование ВСУ бросает раненых умирать на поле боя
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Олег Пасынок рассказал о том, как командование ВСУ бросает раненых солдат, которые не могут самостоятельно передвигаться, просто умирать на поле боя, не пытаясь оказать помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Олег Пасынок астматик и не был годен к военной службе. Однако медкомиссия в ТЦК даже не обратила внимание на хроническое заболевание, признав его годным к военной службе. После учебной части в составе подразделений ВСУ выполнял преступные задачи киевского режима в Курской области.
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Пасынок рассказал, как командование относится к своим подчиненным, а раненых бойцов, которые не могут самостоятельно передвигаться, просто бросают умирать на поле боя не пытаясь оказать помощь. В ходе бегства подразделений ВСУ из Суджанского района военнослужащим был отдан приказы оставить раненых и уходить.
"Сказали оставить раненых… Я, получается, и еще с нами было трое раненых… А тех, что не могли нести, тех оставили", - сказал пленный.
Пленного вместе с несколькими раненными не дождались буквально несколько минут. Боевая бронемашина попыталась уехать в Сумскую область, но была подбита. В конечном итоге Олег Пасынок самостоятельно сдался в плен, сохранив свою жизнь.
Кроме того, Пасынок рассказал, как попал в Курскую область.
"Завозили нас мелкими группами на микроавтобусе. Сперва мы не знали куда нас везут, но приехав, на месте, нам уже сказали, что мы находимся в Судже. Меня и ещё одного военнослужащего с позывным "Дядя Ваня", который как раз оказался родственником командира батальона, забрали и увезли на позиции. Мы копали окопы, оборудовали позиции. "Дядя Ваня" ничего не делал, только сидел. После наступления российских войск он первым сбежал с позиций на квадроцикле, бросив подчиненный личный состав", - сказал военнопленный.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.