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Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации - РИА Новости, 08.04.2025
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Наука
 
18:35 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/piramidy-2010059004.html
Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации
Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации - РИА Новости, 08.04.2025
Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации
Последний месяц история Древнего Египта вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ из-за предположения группы итальянских ученых, что под знаменитыми... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:35:00+03:00
2025-04-08T18:35:00+03:00
наука
гиза
египет
италия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Последний месяц история Древнего Египта вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ из-за предположения группы итальянских ученых, что под знаменитыми египетскими пирамидами на глубине 1200 метров раскинулся "огромный подземный город". По мнению исследователей комплекс пирамид в Гизе построила цивилизация, уничтоженная около 12 тысяч лет назад "божественным потопом", вызванным падением астероида. В результате уцелели только пирамиды. О новых догадках ученых – в материале РИА Новости.Великий потоп все же был?Очередное сенсационное заявление прозвучало из уст египтолога Армандо Мэй, руководителя группы ученых, куда помимо него входят Коррадо Маланга из Пизанского университета в Италии и Филиппо Бионди из Стратклайдского университета в Шотландии. Ранее они уже заявляли об обнаруженной подземной структуре под пирамидами, найденной с помощью наземных и спутниковых радаров.В статье британского Daily Mail утверждается, что Мэй нашел физические доказательства своего предположения о всемирном потопе, так как "на некоторых блоках у входа в Великую пирамиду видны явные признаки водной эрозии"."Повреждены только некоторые камни, что позволяет предположить, что часть пирамиды была затоплена в древние времена", — уточнил он.Итальянский египтолог отметил, что внутри Великой пирамиды были обнаружены толстые соляные наросты, которые, по его мнению, является доказательством того, что когда-то плато Гиза было затоплено океаном.Во всем виноват астероидВозможно, предполагают ученые, в древности произошло столкновение с астероидом – он упал в океан, и вода уничтожила цивилизацию, жившую в то время на Земле.Мэй добавил, что по всему миру существует множество признаков, которые указывают на существование древней цивилизации."Но не только памятники и мифы повсюду в Южной Америке, в Европе, Африке и южной части Тихого океана похожи друг на друга. По всему миру есть легенды, похожие на другие мифы", — сказал Мэй.По мнению итальянских исследователей, неизвестная цивилизация сначала построила на территории Египта город, затем шахты, а затем пирамиду на вершине, создав "мегаструктуру".А соляные отложения внутри Великой пирамиды образовались из-за проникновения в сооружение океанской воды.Тайная комната знанийТакже исследователи много говорили и о якобы обнаруженном подземном городе, используя для доказательств в том числе и письменные источники.Мэй объяснил, что их теория о затерянном городе основана на древнеегипетских текстах, в частности на 149-й главе "Книги мёртвых", в которой говорится о 14 жилищах в городе мёртвых.Филиппо Бионди также отметил, что неизвестные помещения на глубине более 1200 метров под пирамидой, предположительно обнаруженные учеными, могут быть связаны с легендарным Залом Записей.О Зале Записей стало известно в первой половине прошлого века. Согласно этому мифу, под Великой пирамидой или Сфинксом находится тайная комната, в которой хранится огромное количество утраченных знаний о древних цивилизациях.Однако достоверных свидетельств, подтверждающих его существование, на сегодняшний день нет.Версии всемирного потопаВ научной среде ученые все больше склоняются, что мифы и легенды о всемирном потопе имеют под собой определенное основание. Среди гипотез о причинах, вызвавших возможный катаклизм, преобладают две.Первая — это падение в океан астероида или кометы, которое вызвало огромное цунами.Вторая версия — к потопу привело таяние ледников. По мнению некоторых специалистов, примерно 10–20 тысяч лет назад льды покрывали значительную часть Северной Европы и Америки. Когда они растаяли, уровень Мирового океана резко поднялся на 100 метров.Следует, однако, отметить, что это пока всего лишь гипотезы и предположения, не имеющие четкого научного доказательства.Критика ученыхСтоль смелые сенсационные заявления итальянских ученых ожидаемо встретили жесткую критику со стороны других представителей научного сообщества.Например, известный специалист египтолог доктор Захи Хавасс, экс-министр древностей Египта, утверждает, что особенности, которые некоторые интерпретируют как водную эрозию у основания, обусловлены естественными процессами выветривания, а соль образовалась из самих известняковых пород.Резко критикует он и версию о подземном городе, говоря о том, что "применяемые методы не имеют научного обоснования".Против теории итальянцев высказался, и профессор Лоуренс Коньерс, специалист по радиолокации из Денверского университета, который специализируется на археологии, но не участвовал в исследовании. По его словам, утверждения о существовании сооружений под пирамидами - нелепы.Пока же остается ждать ответа итальянских археологов на критику, после чего станет понятно, что на самом деле скрывается за громкими заголовками — псевдонаучная сенсация или величайшее открытие.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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гиза, египет, италия
Наука, Гиза, Египет, Италия

Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Последний месяц история Древнего Египта вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ из-за предположения группы итальянских ученых, что под знаменитыми египетскими пирамидами на глубине 1200 метров раскинулся "огромный подземный город". По мнению исследователей комплекс пирамид в Гизе построила цивилизация, уничтоженная около 12 тысяч лет назад "божественным потопом", вызванным падением астероида. В результате уцелели только пирамиды. О новых догадках ученых – в материале РИА Новости.

Великий потоп все же был?

Очередное сенсационное заявление прозвучало из уст египтолога Армандо Мэй, руководителя группы ученых, куда помимо него входят Коррадо Маланга из Пизанского университета в Италии и Филиппо Бионди из Стратклайдского университета в Шотландии. Ранее они уже заявляли об обнаруженной подземной структуре под пирамидами, найденной с помощью наземных и спутниковых радаров.
В статье британского Daily Mail утверждается, что Мэй нашел физические доказательства своего предположения о всемирном потопе, так как "на некоторых блоках у входа в Великую пирамиду видны явные признаки водной эрозии".
© Public domainКартина Ивана Айвазовского "Всемирный потоп"
Картина Ивана Айвазовского Всемирный потоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Public domain
Картина Ивана Айвазовского "Всемирный потоп"
"Повреждены только некоторые камни, что позволяет предположить, что часть пирамиды была затоплена в древние времена", — уточнил он.
Итальянский египтолог отметил, что внутри Великой пирамиды были обнаружены толстые соляные наросты, которые, по его мнению, является доказательством того, что когда-то плато Гиза было затоплено океаном.

Во всем виноват астероид

Возможно, предполагают ученые, в древности произошло столкновение с астероидом – он упал в океан, и вода уничтожила цивилизацию, жившую в то время на Земле.
Мэй добавил, что по всему миру существует множество признаков, которые указывают на существование древней цивилизации.
© Depositphotos.com / AndreusСтолкновение астероида с Землей
Столкновение астероида с Землей - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Depositphotos.com / Andreus
Столкновение астероида с Землей
"Но не только памятники и мифы повсюду в Южной Америке, в Европе, Африке и южной части Тихого океана похожи друг на друга. По всему миру есть легенды, похожие на другие мифы", — сказал Мэй.
По мнению итальянских исследователей, неизвестная цивилизация сначала построила на территории Египта город, затем шахты, а затем пирамиду на вершине, создав "мегаструктуру".
А соляные отложения внутри Великой пирамиды образовались из-за проникновения в сооружение океанской воды.
CC0 / jma659 / Сфинкс и пирамида Хеопса в Гизе
Сфинкс и пирамида Хеопса в Гизе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC0 / jma659 /
Сфинкс и пирамида Хеопса в Гизе
Тайная комната знаний
Также исследователи много говорили и о якобы обнаруженном подземном городе, используя для доказательств в том числе и письменные источники.
Мэй объяснил, что их теория о затерянном городе основана на древнеегипетских текстах, в частности на 149-й главе "Книги мёртвых", в которой говорится о 14 жилищах в городе мёртвых.
Филиппо Бионди также отметил, что неизвестные помещения на глубине более 1200 метров под пирамидой, предположительно обнаруженные учеными, могут быть связаны с легендарным Залом Записей.
О Зале Записей стало известно в первой половине прошлого века. Согласно этому мифу, под Великой пирамидой или Сфинксом находится тайная комната, в которой хранится огромное количество утраченных знаний о древних цивилизациях.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСфинкс и пирамида Хеопса в Долине Гиза в Египте
Сфинкс и пирамида Хеопса в Долине Гиза в Египте - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Сфинкс и пирамида Хеопса в Долине Гиза в Египте
Однако достоверных свидетельств, подтверждающих его существование, на сегодняшний день нет.

Версии всемирного потопа

В научной среде ученые все больше склоняются, что мифы и легенды о всемирном потопе имеют под собой определенное основание. Среди гипотез о причинах, вызвавших возможный катаклизм, преобладают две.
Первая — это падение в океан астероида или кометы, которое вызвало огромное цунами.
© Public domainФреска Микеланджело "Всемирный потоп" в Сикстинской капелле
Фреска Микеланджело Всемирный потоп в Сикстинской капелле - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Public domain
Фреска Микеланджело "Всемирный потоп" в Сикстинской капелле
Вторая версия — к потопу привело таяние ледников. По мнению некоторых специалистов, примерно 10–20 тысяч лет назад льды покрывали значительную часть Северной Европы и Америки. Когда они растаяли, уровень Мирового океана резко поднялся на 100 метров.
Следует, однако, отметить, что это пока всего лишь гипотезы и предположения, не имеющие четкого научного доказательства.

Критика ученых

Столь смелые сенсационные заявления итальянских ученых ожидаемо встретили жесткую критику со стороны других представителей научного сообщества.
© Depositphotos.com / Mikael DamkierПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Depositphotos.com / Mikael Damkier
Пирамида Хеопса
Например, известный специалист египтолог доктор Захи Хавасс, экс-министр древностей Египта, утверждает, что особенности, которые некоторые интерпретируют как водную эрозию у основания, обусловлены естественными процессами выветривания, а соль образовалась из самих известняковых пород.
Резко критикует он и версию о подземном городе, говоря о том, что "применяемые методы не имеют научного обоснования".
© РоскосмосПирамиды Гизы на снимке спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"
Пирамиды Гизы на снимке спутника дистанционного зондирования Земли Ресурс-П - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Роскосмос
Пирамиды Гизы на снимке спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"
Против теории итальянцев высказался, и профессор Лоуренс Коньерс, специалист по радиолокации из Денверского университета, который специализируется на археологии, но не участвовал в исследовании. По его словам, утверждения о существовании сооружений под пирамидами - нелепы.
Пока же остается ждать ответа итальянских археологов на критику, после чего станет понятно, что на самом деле скрывается за громкими заголовками — псевдонаучная сенсация или величайшее открытие.
 
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