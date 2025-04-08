https://ria.ru/20250408/piramidy-2010059004.html

Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации

Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации - РИА Новости, 08.04.2025

Археологи обнаружили в пирамидах в Гизе следы неизвестной цивилизации

Последний месяц история Древнего Египта вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ из-за предположения группы итальянских ученых, что под знаменитыми... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:35:00+03:00

2025-04-08T18:35:00+03:00

2025-04-08T18:35:00+03:00

наука

гиза

египет

италия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Последний месяц история Древнего Египта вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ из-за предположения группы итальянских ученых, что под знаменитыми египетскими пирамидами на глубине 1200 метров раскинулся "огромный подземный город". По мнению исследователей комплекс пирамид в Гизе построила цивилизация, уничтоженная около 12 тысяч лет назад "божественным потопом", вызванным падением астероида. В результате уцелели только пирамиды. О новых догадках ученых – в материале РИА Новости.Великий потоп все же был?Очередное сенсационное заявление прозвучало из уст египтолога Армандо Мэй, руководителя группы ученых, куда помимо него входят Коррадо Маланга из Пизанского университета в Италии и Филиппо Бионди из Стратклайдского университета в Шотландии. Ранее они уже заявляли об обнаруженной подземной структуре под пирамидами, найденной с помощью наземных и спутниковых радаров.В статье британского Daily Mail утверждается, что Мэй нашел физические доказательства своего предположения о всемирном потопе, так как "на некоторых блоках у входа в Великую пирамиду видны явные признаки водной эрозии"."Повреждены только некоторые камни, что позволяет предположить, что часть пирамиды была затоплена в древние времена", — уточнил он.Итальянский египтолог отметил, что внутри Великой пирамиды были обнаружены толстые соляные наросты, которые, по его мнению, является доказательством того, что когда-то плато Гиза было затоплено океаном.Во всем виноват астероидВозможно, предполагают ученые, в древности произошло столкновение с астероидом – он упал в океан, и вода уничтожила цивилизацию, жившую в то время на Земле.Мэй добавил, что по всему миру существует множество признаков, которые указывают на существование древней цивилизации."Но не только памятники и мифы повсюду в Южной Америке, в Европе, Африке и южной части Тихого океана похожи друг на друга. По всему миру есть легенды, похожие на другие мифы", — сказал Мэй.По мнению итальянских исследователей, неизвестная цивилизация сначала построила на территории Египта город, затем шахты, а затем пирамиду на вершине, создав "мегаструктуру".А соляные отложения внутри Великой пирамиды образовались из-за проникновения в сооружение океанской воды.Тайная комната знанийТакже исследователи много говорили и о якобы обнаруженном подземном городе, используя для доказательств в том числе и письменные источники.Мэй объяснил, что их теория о затерянном городе основана на древнеегипетских текстах, в частности на 149-й главе "Книги мёртвых", в которой говорится о 14 жилищах в городе мёртвых.Филиппо Бионди также отметил, что неизвестные помещения на глубине более 1200 метров под пирамидой, предположительно обнаруженные учеными, могут быть связаны с легендарным Залом Записей.О Зале Записей стало известно в первой половине прошлого века. Согласно этому мифу, под Великой пирамидой или Сфинксом находится тайная комната, в которой хранится огромное количество утраченных знаний о древних цивилизациях.Однако достоверных свидетельств, подтверждающих его существование, на сегодняшний день нет.Версии всемирного потопаВ научной среде ученые все больше склоняются, что мифы и легенды о всемирном потопе имеют под собой определенное основание. Среди гипотез о причинах, вызвавших возможный катаклизм, преобладают две.Первая — это падение в океан астероида или кометы, которое вызвало огромное цунами.Вторая версия — к потопу привело таяние ледников. По мнению некоторых специалистов, примерно 10–20 тысяч лет назад льды покрывали значительную часть Северной Европы и Америки. Когда они растаяли, уровень Мирового океана резко поднялся на 100 метров.Следует, однако, отметить, что это пока всего лишь гипотезы и предположения, не имеющие четкого научного доказательства.Критика ученыхСтоль смелые сенсационные заявления итальянских ученых ожидаемо встретили жесткую критику со стороны других представителей научного сообщества.Например, известный специалист египтолог доктор Захи Хавасс, экс-министр древностей Египта, утверждает, что особенности, которые некоторые интерпретируют как водную эрозию у основания, обусловлены естественными процессами выветривания, а соль образовалась из самих известняковых пород.Резко критикует он и версию о подземном городе, говоря о том, что "применяемые методы не имеют научного обоснования".Против теории итальянцев высказался, и профессор Лоуренс Коньерс, специалист по радиолокации из Денверского университета, который специализируется на археологии, но не участвовал в исследовании. По его словам, утверждения о существовании сооружений под пирамидами - нелепы.Пока же остается ждать ответа итальянских археологов на критику, после чего станет понятно, что на самом деле скрывается за громкими заголовками — псевдонаучная сенсация или величайшее открытие.

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египет

италия

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гиза, египет, италия