https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html

"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа

"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 08.04.2025

"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп могут вести переговоры на равных, пишет политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:47:00+03:00

2025-04-08T20:47:00+03:00

2025-04-08T20:47:00+03:00

в мире

владимир путин

москва

стамбул

сша

дональд трамп

евросоюз

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп могут вести переговоры на равных, пишет политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis argument."Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет", — говорится в материале.Как отмечает автор, Трамп сводит украинский конфликт к вопросу американских расходов и доходов.По данным источника РИА Новости, новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250408/prevoskhodstvo-2010101861.html

https://ria.ru/20250408/ukraine-2010065038.html

https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html

москва

стамбул

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, москва, стамбул, сша, дональд трамп, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций