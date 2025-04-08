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"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа
"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 08.04.2025
"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп могут вести переговоры на равных, пишет политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:47:00+03:00
2025-04-08T20:47:00+03:00
2025-04-08T20:47:00+03:00
в мире
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евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп могут вести переговоры на равных, пишет политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis argument."Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет", — говорится в материале.Как отмечает автор, Трамп сводит украинский конфликт к вопросу американских расходов и доходов.По данным источника РИА Новости, новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250408/prevoskhodstvo-2010101861.html
https://ria.ru/20250408/ukraine-2010065038.html
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в мире, владимир путин, москва, стамбул, сша, дональд трамп, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Владимир Путин, Москва, Стамбул, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа
CA: Путин и Трамп могут вести переговоры, а Киев ничего гарантировать не может