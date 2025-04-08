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Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2025
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20:13 08.04.2025 (обновлено: 20:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/peregovory-2010111343.html
Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник
Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2025
Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник
Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 08.04.2025
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сша
стамбул
александр дарчиев
в мире
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дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
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СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Встреча запланирована на 10-е число", — сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в МИД, российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.В ведомстве уточнили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250408/rossija-2009996309.html
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россия, сша, стамбул, александр дарчиев, в мире, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник

Новый раунд переговоров между Россией и США запланирован на 10 апреля в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Встреча запланирована на 10-е число", — сказал собеседник агентства.
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Песков рассказал про усилия России и США по нормализации отношений
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Как сообщили РИА Новости в МИД, российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.
В ведомстве уточнили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 00:31
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса
Вчера, 18:21
 
РоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевВ миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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