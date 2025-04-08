https://ria.ru/20250408/peregovory-2010111343.html

Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник

Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2025

Переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля, сообщил источник

Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Встреча запланирована на 10-е число", — сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в МИД, российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.В ведомстве уточнили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250408/rossija-2009996309.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html

https://ria.ru/20250408/rossija-2010096497.html

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россия, сша, стамбул, александр дарчиев, в мире, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций