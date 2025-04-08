Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 08.04.2025 (обновлено: 08:28 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/peregovory-2009940782.html
СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане
СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между двумя странами в субботу в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:16:00+03:00
2025-04-08T08:28:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807504_0:168:3067:1893_1920x0_80_0_0_b4aa849805542309149df1c2f8b18426.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между двумя странами в субботу в Омане, передает агентство Nour News со ссылкой на "полученную информацию"."Непрямые переговоры Ирана и США начнутся в субботу в Омане, в них поговорят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф", - передает агентство.Агентство отмечает, что Аракчи и Уиткофф являются старшими переговорщиками от Тегерана и Вашингтона, переговоры начнутся не напрямую, а через министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.Аракчи ранее заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.Также 18 октября 2025 год истекает срок действия СВПД, формально регулирующего ядерную программу Ирана, хотя фактически Иран отказался от выполнения части положений сделки из-за выхода США из нее. Страны-члены сделки уже заявляли о своих опасениях в связи с перспективами окончания соглашения и отсутствия нового.Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленному в начале марта, установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.При этом прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было. Более того, Иран отверг такую идею, заявив о готовности обсуждать проблематику через посредников. В МИД Ирана отмечали, что если США дадут согласие на этот вариант, то посредником в переговорах выступит Оман, который уже имел опыт медиатора в ирано-американском диалоге. Тегеран также ожидает от США создания атмосферы доверия за счет отмены американских санкций против Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html
https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html
https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html
иран
сша
оман
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807504_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_45c33fd6f1206c3942dc93ff8188a6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Тегеран (город), Дональд Трамп
СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане

Аракчи и Уиткофф примут участие в непрямых переговорах Ирана и США

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман
Флаг Султаната Оман - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Султаната Оман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между двумя странами в субботу в Омане, передает агентство Nour News со ссылкой на "полученную информацию".
"Непрямые переговоры Ирана и США начнутся в субботу в Омане, в них поговорят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф", - передает агентство.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 7 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной
Вчера, 22:50
Агентство отмечает, что Аракчи и Уиткофф являются старшими переговорщиками от Тегерана и Вашингтона, переговоры начнутся не напрямую, а через министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.
Аракчи ранее заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
Также 18 октября 2025 год истекает срок действия СВПД, формально регулирующего ядерную программу Ирана, хотя фактически Иран отказался от выполнения части положений сделки из-за выхода США из нее. Страны-члены сделки уже заявляли о своих опасениях в связи с перспективами окончания соглашения и отсутствия нового.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ
4 апреля, 18:33
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленному в начале марта, установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
При этом прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было. Более того, Иран отверг такую идею, заявив о готовности обсуждать проблематику через посредников. В МИД Ирана отмечали, что если США дадут согласие на этот вариант, то посредником в переговорах выступит Оман, который уже имел опыт медиатора в ирано-американском диалоге. Тегеран также ожидает от США создания атмосферы доверия за счет отмены американских санкций против Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Президент Ирана назвал условие переговоров с США
5 апреля, 21:35
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив УиткоффПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала