https://ria.ru/20250408/peregovory-2009940782.html

СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане

СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ: глава МИД Ирана и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между двумя странами в субботу в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:16:00+03:00

2025-04-08T08:16:00+03:00

2025-04-08T08:28:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

аббас аракчи

стив уиткофф

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

тегеран (город)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между двумя странами в субботу в Омане, передает агентство Nour News со ссылкой на "полученную информацию"."Непрямые переговоры Ирана и США начнутся в субботу в Омане, в них поговорят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф", - передает агентство.Агентство отмечает, что Аракчи и Уиткофф являются старшими переговорщиками от Тегерана и Вашингтона, переговоры начнутся не напрямую, а через министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.Аракчи ранее заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.Также 18 октября 2025 год истекает срок действия СВПД, формально регулирующего ядерную программу Ирана, хотя фактически Иран отказался от выполнения части положений сделки из-за выхода США из нее. Страны-члены сделки уже заявляли о своих опасениях в связи с перспективами окончания соглашения и отсутствия нового.Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленному в начале марта, установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.При этом прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было. Более того, Иран отверг такую идею, заявив о готовности обсуждать проблематику через посредников. В МИД Ирана отмечали, что если США дадут согласие на этот вариант, то посредником в переговорах выступит Оман, который уже имел опыт медиатора в ирано-американском диалоге. Тегеран также ожидает от США создания атмосферы доверия за счет отмены американских санкций против Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html

https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html

https://ria.ru/20250405/iran-2009574201.html

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