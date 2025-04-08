https://ria.ru/20250408/pentagon-2009992121.html

NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы

NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы - РИА Новости, 08.04.2025

NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы

Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена, сообщил NBC со... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:25:00+03:00

2025-04-08T12:25:00+03:00

2025-04-08T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена, сообщил NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников."Высокопоставленные чиновники Министерства обороны (США. — Прим. ред.) рассматривают предложение о выводе до десяти тысяч военнослужащих из Восточной Европы", — говорится в публикации.По данным телеканала, эти военнослужащие — часть двадцатитысячного контингента, который Вашингтон развернул в 2022 году.В марте экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод американских военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует 100 тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины. Эти спецсредства заканчиваются, добавил Ходжес.О возможном выводе американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250407/nato-2009906345.html

https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html

https://ria.ru/20250317/nato-2005343778.html

восточная европа

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, восточная европа, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, нато, nbc, европа, джо байден, бен ходжес