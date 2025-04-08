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NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы - РИА Новости, 08.04.2025
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12:25 08.04.2025 (обновлено: 13:46 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/pentagon-2009992121.html
NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы
NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы - РИА Новости, 08.04.2025
NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы
Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена, сообщил NBC со... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:25:00+03:00
2025-04-08T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена, сообщил NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников."Высокопоставленные чиновники Министерства обороны (США. — Прим. ред.) рассматривают предложение о выводе до десяти тысяч военнослужащих из Восточной Европы", — говорится в публикации.По данным телеканала, эти военнослужащие — часть двадцатитысячного контингента, который Вашингтон развернул в 2022 году.В марте экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод американских военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует 100 тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины. Эти спецсредства заканчиваются, добавил Ходжес.О возможном выводе американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250407/nato-2009906345.html
https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html
https://ria.ru/20250317/nato-2005343778.html
восточная европа
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в мире, восточная европа, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, нато, nbc, европа, джо байден, бен ходжес
В мире, Восточная Европа, США, Министерство обороны США, Дональд Трамп, НАТО, NBC, Европа, Джо Байден, Бен Ходжес
NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы

NBC: Пентагон обсуждает сценарий вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена, сообщил NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.
"Высокопоставленные чиновники Министерства обороны (США. — Прим. ред.) рассматривают предложение о выводе до десяти тысяч военнослужащих из Восточной Европы", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, эти военнослужащие — часть двадцатитысячного контингента, который Вашингтон развернул в 2022 году.
В марте экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод американских военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует 100 тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины. Эти спецсредства заканчиваются, добавил Ходжес.
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О возможном выводе американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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17 марта, 08:00
 
В миреВосточная ЕвропаСШАМинистерство обороны СШАДональд ТрампНАТОNBCЕвропаДжо БайденБен Ходжес
 
 
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