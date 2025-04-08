Рейтинг@Mail.ru
СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 08.04.2025 (обновлено: 11:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/panama-2009929823.html
СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения
СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения
МИД Панамы освободил от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда менее чем через два месяца после назначения, пишет газета Estrella de Panamá со РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:57:00+03:00
2025-04-08T11:30:00+03:00
в мире
панама
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009954989_0:60:815:518_1920x0_80_0_0_1881f2c6bf085f23157bcf6e1b3a9860.jpg
МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. МИД Панамы освободил от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда менее чем через два месяца после назначения, пишет газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в со ссылкой на источники в ведомстве."Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник "освобождение" Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации", — говорится в материале. Кэтлайн Тодд — карьерный дипломат, который приступил к работе в Москве 10 февраля. МИД Панамы не раскрыл причину увольнения посла, кто возглавит дипмиссию в Москве — пока неизвестно.
https://ria.ru/20250404/panama-2009455247.html
панама
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009954989_55:0:746:518_1920x0_80_0_0_b3bc5cb9305daa25724c83e43e14d078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, панама, москва, россия
В мире, Панама, Москва, Россия
СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения

Estrella: посла Панамы в РФ уволили менее чем через два месяца после назначения

© Фото : Embajada de Panamá en la Federación de RusiaПосол Панамы в России Холман Делберт Кэтлайн Тодд вручает копии верительных грамот заместителю главы МИД Сергею Рябкову
Посол Панамы в России Холман Делберт Кэтлайн Тодд вручает копии верительных грамот заместителю главы МИД Сергею Рябкову - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Embajada de Panamá en la Federación de Rusia
Посол Панамы в России Холман Делберт Кэтлайн Тодд вручает копии верительных грамот заместителю главы МИД Сергею Рябкову. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. МИД Панамы освободил от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда менее чем через два месяца после назначения, пишет газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в со ссылкой на источники в ведомстве.
"Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник "освобождение" Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации", — говорится в материале.
Кэтлайн Тодд — карьерный дипломат, который приступил к работе в Москве 10 февраля.
МИД Панамы не раскрыл причину увольнения посла, кто возглавит дипмиссию в Москве — пока неизвестно.
Панама - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa
4 апреля, 23:31
 
В миреПанамаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала