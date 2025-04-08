https://ria.ru/20250408/panama-2009929823.html

СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения

СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ: МИД Панамы уволил посла в России спустя два месяца после назначения

МИД Панамы освободил от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда менее чем через два месяца после назначения, пишет газета Estrella de Panamá со РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:57:00+03:00

2025-04-08T03:57:00+03:00

2025-04-08T11:30:00+03:00

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МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. МИД Панамы освободил от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда менее чем через два месяца после назначения, пишет газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в со ссылкой на источники в ведомстве."Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник "освобождение" Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации", — говорится в материале. Кэтлайн Тодд — карьерный дипломат, который приступил к работе в Москве 10 февраля. МИД Панамы не раскрыл причину увольнения посла, кто возглавит дипмиссию в Москве — пока неизвестно.

https://ria.ru/20250404/panama-2009455247.html

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