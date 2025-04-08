https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html

Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево

Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево

Освобождение Гуево в Курской области даст ВС РФ возможность развить наступление в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:12:00+03:00

2025-04-08T13:12:00+03:00

2025-04-08T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

сумская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Освобождение Гуево в Курской области даст ВС РФ возможность развить наступление в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ. "Благодаря освобождению Гуева, ВС РФ получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", - сказал офицер группировки войск "Север". Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, сумская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины