Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево
Офицер "Севера": взятие Гуево позволит развивать наступление к Сумской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Освобождение Гуево в Курской области даст ВС РФ возможность развить наступление в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ.
"Благодаря освобождению Гуева, ВС РФ получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", - сказал офицер группировки войск "Север".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли над селом Гуево российский флаг.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.