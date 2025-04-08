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Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 08.04.2025 (обновлено: 13:18 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html
Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево
Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево
Освобождение Гуево в Курской области даст ВС РФ возможность развить наступление в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:12:00+03:00
2025-04-08T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
сумская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Освобождение Гуево в Курской области даст ВС РФ возможность развить наступление в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ. "Благодаря освобождению Гуева, ВС РФ получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", - сказал офицер группировки войск "Север". Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html
курская область
сумская область
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безопасность, курская область, сумская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Сумская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево

Офицер "Севера": взятие Гуево позволит развивать наступление к Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Освобождение Гуево в Курской области даст ВС РФ возможность развить наступление в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки "Север" ВС РФ.
"Благодаря освобождению Гуева, ВС РФ получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", - сказал офицер группировки войск "Север".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли над селом Гуево российский флаг.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСумская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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