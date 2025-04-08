https://ria.ru/20250408/osadki-2010117756.html
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 08.04.2025
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков
Почти треть апрельской нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы и Подмосковья во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:25:00+03:00
2025-04-08T21:25:00+03:00
2025-04-08T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти треть апрельской нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы и Подмосковья во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что за последние 12 часов на ВДНХ в Москве выпало 4 миллиметра осадков при норме апреля 37 миллиметров. На Балчуге выпало 2 миллиметра осадков, в Тушине – 5 миллиметров. "Снегопад продолжает валить без перерыва… В ближнем Подмосковье, в Долгопрудном, зафиксировано 8 миллиметров осадков, а в дальнем Подмосковье больше всего выпало в Дмитрове - 7 миллиметров, в Черустях и Павловском Посаде – 9 миллиметров, Волоколамске – 10 миллиметров, что составляет 30% от всего апрельского объема небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что снегопад продолжится до середины дня среды и после 15.00 прекратится.
https://ria.ru/20250407/moskva-2009758275.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков
Осадки в Московском регионе местами почти достигли трети апрельской нормы