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В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 08.04.2025
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21:25 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/osadki-2010117756.html
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 08.04.2025
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков
Почти треть апрельской нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы и Подмосковья во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:25:00+03:00
2025-04-08T21:25:00+03:00
общество
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москва
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти треть апрельской нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы и Подмосковья во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что за последние 12 часов на ВДНХ в Москве выпало 4 миллиметра осадков при норме апреля 37 миллиметров. На Балчуге выпало 2 миллиметра осадков, в Тушине – 5 миллиметров. "Снегопад продолжает валить без перерыва… В ближнем Подмосковье, в Долгопрудном, зафиксировано 8 миллиметров осадков, а в дальнем Подмосковье больше всего выпало в Дмитрове - 7 миллиметров, в Черустях и Павловском Посаде – 9 миллиметров, Волоколамске – 10 миллиметров, что составляет 30% от всего апрельского объема небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что снегопад продолжится до середины дня среды и после 15.00 прекратится.
https://ria.ru/20250407/moskva-2009758275.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия
В Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков

Осадки в Московском регионе местами почти достигли трети апрельской нормы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада на берегу Коньковского пруда в Москве
Мужчина во время снегопада на берегу Коньковского пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости
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Мужчина во время снегопада на берегу Коньковского пруда в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти треть апрельской нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы и Подмосковья во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что за последние 12 часов на ВДНХ в Москве выпало 4 миллиметра осадков при норме апреля 37 миллиметров. На Балчуге выпало 2 миллиметра осадков, в Тушине – 5 миллиметров.
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"Снегопад продолжает валить без перерыва… В ближнем Подмосковье, в Долгопрудном, зафиксировано 8 миллиметров осадков, а в дальнем Подмосковье больше всего выпало в Дмитрове - 7 миллиметров, в Черустях и Павловском Посаде – 9 миллиметров, Волоколамске – 10 миллиметров, что составляет 30% от всего апрельского объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что снегопад продолжится до середины дня среды и после 15.00 прекратится.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
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