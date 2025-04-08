https://ria.ru/20250408/orvi-2009923078.html

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю - РИА Новости, 08.04.2025

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился в России на 8,9%, число госпитализаций сократилось на 9,1%, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T00:27:00+03:00

2025-04-08T00:27:00+03:00

2025-04-08T00:27:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился в России на 8,9%, число госпитализаций сократилось на 9,1%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "По итогам 14-й недели в Российской Федерации наблюдается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество заболевших составило 774 тысячи случаев за неделю, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций также снизилось на 9,1%", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что также продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели было зарегистрировано 2,2 тысячи случаев, что на 9% ниже, чем на предыдущей неделе. "В ходе лабораторных обследований доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 54,9%. Среди вирусов гриппа преобладает вирус гриппа В, его доля превышает 70%. Среди вирусов негриппозной природы наибольшее распространение имеют РС-вирусы и риновирусы", - пояснили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре отметили, что для предотвращения распространения респираторных инфекций в России на прошлой неделе закрыли 41 школу и 47 дошкольных учреждений.

https://ria.ru/20250331/murashko-2008338126.html

https://ria.ru/20250325/gripp-2007075476.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)