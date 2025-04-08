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В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.04.2025
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:50:00+03:00
2025-04-08T21:50:00+03:00
2025-04-08T21:51:00+03:00
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
На территории Самарской области объявили опасность атаки БПЛА