https://ria.ru/20250408/odessa-2010000941.html
В Одессе начались перебои с электроснабжением
В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 08.04.2025
В Одессе начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:00:00+03:00
2025-04-08T13:00:00+03:00
2025-04-08T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе из-за похолодания начались проблемы со светом. Локальные аварийные отключения происходят в Приморском и Киевском районах, трамваи не ходят, а школьников до конца недели отправили на "удаленку,", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
https://ria.ru/20250405/minsk-2009573606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, в мире
В Одессе начались перебои с электроснабжением
В Одессе начались перебои с электроснабжением из-за похолодания