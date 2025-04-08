https://ria.ru/20250408/odessa-2010000941.html

В Одессе начались перебои с электроснабжением

В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 08.04.2025

В Одессе начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:00:00+03:00

2025-04-08T13:00:00+03:00

2025-04-08T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе из-за похолодания начались проблемы со светом. Локальные аварийные отключения происходят в Приморском и Киевском районах, трамваи не ходят, а школьников до конца недели отправили на "удаленку,", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

https://ria.ru/20250405/minsk-2009573606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, в мире