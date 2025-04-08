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В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 08.04.2025
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13:00 08.04.2025 (обновлено: 13:03 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/odessa-2010000941.html
В Одессе начались перебои с электроснабжением
В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 08.04.2025
В Одессе начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:00:00+03:00
2025-04-08T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе из-за похолодания начались проблемы со светом. Локальные аварийные отключения происходят в Приморском и Киевском районах, трамваи не ходят, а школьников до конца недели отправили на "удаленку,", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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одесса, украина, в мире
Одесса, Украина, В мире
В Одессе начались перебои с электроснабжением

В Одессе начались перебои с электроснабжением из-за похолодания

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua".
Одессе из-за похолодания начались проблемы со светом. Локальные аварийные отключения происходят в Приморском и Киевском районах, трамваи не ходят, а школьников до конца недели отправили на "удаленку,", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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