https://ria.ru/20250408/novikom-2010087082.html

НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности

НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности - РИА Новости, 08.04.2025

НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности

НОВИКОМ в качестве дочернего банка Госкорпорации Ростех активно реализует проекты во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, в том... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:47:00+03:00

2025-04-08T17:47:00+03:00

2025-04-08T17:47:00+03:00

новикомбанк

республика татарстан (татарстан)

россия

алексей кузнецов

сергей цивилев

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. НОВИКОМ в качестве дочернего банка Госкорпорации Ростех активно реализует проекты во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, в том числе, в Татарстане, заявил заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов в рамках Казанского международного энергетического форума "Энергопром". "НОВИКОМ обладает глубокими компетенциями по организации доступного финансирования и работает как с крупными предприятиями Татарстана, так и с МСП. В 2023 году между банком и республикой было подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому за прошлый год наш кредитно-гарантийный портфель в регионе вырос на 27 миллиардов рублей. И мы не останавливаемся на достигнутом — регулярно получаем аккредитацию в новых программах господдержки и дополнительные лимиты по существующим механизмам", — привели слова Кузнецова в пресс-службе банка. Он отметил, что рост кредитно-гарантийного портфеля банка в регионе обусловлен сотрудничеством с промышленностью, в том числе с КАМАЗом и его дочерними предприятиями. Помимо этого, банк ведет активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса республики, в рамках совместных проектов взаимодействует с гарантийным и инвестиционно-венчурным фондами региона, а также с Фондом развития промышленности Республики Татарстан. Представители банка также обсудили в рамках форума итоги и перспективы сотрудничества с руководством крупных промышленных предприятий Татарстана, включая Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал АО "Туполев", "АэроКомпозит", Казанский вертолетный завод. НОВИКОМ в рамках форума также организовал деловой завтрак, гостями которого стали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран. Участники встречи обсудили ключевые задачи, стоящие перед отраслью энергетики, в том числе обеспечение кадрами. "Промышленность — основа экономической стабильности страны, фундамент для технологического лидерства. И перед НОВИКОМом сегодня стоит задача обеспечивать предприятия не просто финансированием, но эффективными инструментами, которые позволят внедрять передовые разработки, создавать новые производственные цепочки и отвечать на вызовы времени. Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов страны, и мы гордимся тем, что уже много лет поддерживаем предприятия региона, помогая им развиваться и укреплять экономику страны", — резюмировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

https://ria.ru/20250306/novikom-2003401018.html

республика татарстан (татарстан)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новикомбанк, республика татарстан (татарстан), россия, алексей кузнецов, сергей цивилев, фонд развития промышленности