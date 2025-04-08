https://ria.ru/20250408/novikom-2010087082.html
НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности
НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности - РИА Новости, 08.04.2025
НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности
НОВИКОМ в качестве дочернего банка Госкорпорации Ростех активно реализует проекты во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, в том... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:47:00+03:00
2025-04-08T17:47:00+03:00
2025-04-08T17:47:00+03:00
новикомбанк
республика татарстан (татарстан)
россия
алексей кузнецов
сергей цивилев
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. НОВИКОМ в качестве дочернего банка Госкорпорации Ростех активно реализует проекты во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, в том числе, в Татарстане, заявил заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов в рамках Казанского международного энергетического форума "Энергопром". "НОВИКОМ обладает глубокими компетенциями по организации доступного финансирования и работает как с крупными предприятиями Татарстана, так и с МСП. В 2023 году между банком и республикой было подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому за прошлый год наш кредитно-гарантийный портфель в регионе вырос на 27 миллиардов рублей. И мы не останавливаемся на достигнутом — регулярно получаем аккредитацию в новых программах господдержки и дополнительные лимиты по существующим механизмам", — привели слова Кузнецова в пресс-службе банка. Он отметил, что рост кредитно-гарантийного портфеля банка в регионе обусловлен сотрудничеством с промышленностью, в том числе с КАМАЗом и его дочерними предприятиями. Помимо этого, банк ведет активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса республики, в рамках совместных проектов взаимодействует с гарантийным и инвестиционно-венчурным фондами региона, а также с Фондом развития промышленности Республики Татарстан. Представители банка также обсудили в рамках форума итоги и перспективы сотрудничества с руководством крупных промышленных предприятий Татарстана, включая Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал АО "Туполев", "АэроКомпозит", Казанский вертолетный завод. НОВИКОМ в рамках форума также организовал деловой завтрак, гостями которого стали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран. Участники встречи обсудили ключевые задачи, стоящие перед отраслью энергетики, в том числе обеспечение кадрами. "Промышленность — основа экономической стабильности страны, фундамент для технологического лидерства. И перед НОВИКОМом сегодня стоит задача обеспечивать предприятия не просто финансированием, но эффективными инструментами, которые позволят внедрять передовые разработки, создавать новые производственные цепочки и отвечать на вызовы времени. Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов страны, и мы гордимся тем, что уже много лет поддерживаем предприятия региона, помогая им развиваться и укреплять экономику страны", — резюмировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.
https://ria.ru/20250306/novikom-2003401018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новикомбанк, республика татарстан (татарстан), россия, алексей кузнецов, сергей цивилев, фонд развития промышленности
Новикомбанк, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Алексей Кузнецов, Сергей Цивилев, Фонд развития промышленности
НОВИКОМ представил на "Энергопроме" решения по поддержке промышленности
НОВИКОМ реализует проекты во всех госпрограммах поддержки промышленности
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. НОВИКОМ в качестве дочернего банка Госкорпорации Ростех активно реализует проекты во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, в том числе, в Татарстане, заявил заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов в рамках Казанского международного энергетического форума "Энергопром".
"НОВИКОМ обладает глубокими компетенциями по организации доступного финансирования и работает как с крупными предприятиями Татарстана, так и с МСП. В 2023 году между банком и республикой было подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому за прошлый год наш кредитно-гарантийный портфель в регионе вырос на 27 миллиардов рублей. И мы не останавливаемся на достигнутом — регулярно получаем аккредитацию в новых программах господдержки и дополнительные лимиты по существующим механизмам", — привели слова Кузнецова в пресс-службе банка.
Он отметил, что рост кредитно-гарантийного портфеля банка в регионе обусловлен сотрудничеством с промышленностью, в том числе с КАМАЗом и его дочерними предприятиями.
Помимо этого, банк ведет активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса республики, в рамках совместных проектов взаимодействует с гарантийным и инвестиционно-венчурным фондами региона, а также с Фондом развития промышленности Республики Татарстан.
Представители банка также обсудили в рамках форума итоги и перспективы сотрудничества с руководством крупных промышленных предприятий Татарстана, включая Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал АО "Туполев", "АэроКомпозит", Казанский вертолетный завод.
НОВИКОМ в рамках форума также организовал деловой завтрак, гостями которого стали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран. Участники встречи обсудили ключевые задачи, стоящие перед отраслью энергетики, в том числе обеспечение кадрами.
"Промышленность — основа экономической стабильности страны, фундамент для технологического лидерства. И перед НОВИКОМом сегодня стоит задача обеспечивать предприятия не просто финансированием, но эффективными инструментами, которые позволят внедрять передовые разработки, создавать новые производственные цепочки и отвечать на вызовы времени. Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов страны, и мы гордимся тем, что уже много лет поддерживаем предприятия региона, помогая им развиваться и укреплять экономику страны", — резюмировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.