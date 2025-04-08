СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть
Личные номера президента, премьера и министров Италии попали в открытый доступ
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 8 апр – РИА Новости. Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых государственных ведомств и силовых структур попали в открытый доступ, пишет во вторник газета Fatto Quotidiano.
Как уточняет издание, об утечке сообщил эксперт в области кибербезопасности, бывший многолетний сотрудник Apple Андреа Мавилла, с подачи которого расследованием занялись почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с онлайн-преступлениями – и управление по защите персональных данных.
По информации Fatto, существуют по меньшей мере восемь платформ, предоставляющих платный доступ к базам данных контактов. Речь идет о так называемой лидогенерации - маркетинговой тактике, направленной на поиск потенциальных клиентов и сбор их контактной информации. Издание протестировало три портала, расположенных в Израиле, России и США, и обнаружило там крупную базу данных из 2125 контактов, относящихся к канцелярии премьер-министра, свыше 13 тысяч — из министерства юстиции, почти 5 тысяч из МВД, более 11 тысяч — из минобороны. В списке также значатся тысячи сотрудников государственной полиции, карабинеров и сотрудников финансовой гвардии.
За 50 евро в месяц, пишет Fatto, можно получить доступ к номерам главы МВД Маттео Пьянтедози и министра обороны Гуидо Крозетто. В их случае, как и у Мелони и Маттареллы, телефонные номера действуют и позволяют отследить их передвижение в пространстве.
Национальное агентство по кибербезопасности в ответ на открытие эксперта заявило, что не обнаружило угроз для этой сферы. В ответ на сообщение Мавиллы в соцсети LinkedIn агентство там же назвало его информацию уткой.
Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой
3 апреля, 11:15