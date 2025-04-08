Рейтинг@Mail.ru
СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 08.04.2025 (обновлено: 16:08 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/nomera-2010050094.html
СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть
СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть
Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых государственных ведомств и РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:57:00+03:00
2025-04-08T16:08:00+03:00
в мире
технологии
италия
израиль
россия
серджо маттарелла
джорджа мелони
гуидо крозетто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 8 апр – РИА Новости. Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых государственных ведомств и силовых структур попали в открытый доступ, пишет во вторник газета Fatto Quotidiano. Как уточняет издание, об утечке сообщил эксперт в области кибербезопасности, бывший многолетний сотрудник Apple Андреа Мавилла, с подачи которого расследованием занялись почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с онлайн-преступлениями – и управление по защите персональных данных. По информации Fatto, существуют по меньшей мере восемь платформ, предоставляющих платный доступ к базам данных контактов. Речь идет о так называемой лидогенерации - маркетинговой тактике, направленной на поиск потенциальных клиентов и сбор их контактной информации. Издание протестировало три портала, расположенных в Израиле, России и США, и обнаружило там крупную базу данных из 2125 контактов, относящихся к канцелярии премьер-министра, свыше 13 тысяч — из министерства юстиции, почти 5 тысяч из МВД, более 11 тысяч — из минобороны. В списке также значатся тысячи сотрудников государственной полиции, карабинеров и сотрудников финансовой гвардии. За 50 евро в месяц, пишет Fatto, можно получить доступ к номерам главы МВД Маттео Пьянтедози и министра обороны Гуидо Крозетто. В их случае, как и у Мелони и Маттареллы, телефонные номера действуют и позволяют отследить их передвижение в пространстве. Национальное агентство по кибербезопасности в ответ на открытие эксперта заявило, что не обнаружило угроз для этой сферы. В ответ на сообщение Мавиллы в соцсети LinkedIn агентство там же назвало его информацию уткой.
https://ria.ru/20250403/italiya-2009059515.html
италия
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, италия, израиль, россия, серджо маттарелла, джорджа мелони, гуидо крозетто, apple
В мире, Технологии, Италия, Израиль, Россия, Серджо Маттарелла, Джорджа Мелони, Гуидо Крозетто, Apple
СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть

Личные номера президента, премьера и министров Италии попали в открытый доступ

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 8 апр – РИА Новости. Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых государственных ведомств и силовых структур попали в открытый доступ, пишет во вторник газета Fatto Quotidiano.
Как уточняет издание, об утечке сообщил эксперт в области кибербезопасности, бывший многолетний сотрудник Apple Андреа Мавилла, с подачи которого расследованием занялись почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с онлайн-преступлениями – и управление по защите персональных данных.
По информации Fatto, существуют по меньшей мере восемь платформ, предоставляющих платный доступ к базам данных контактов. Речь идет о так называемой лидогенерации - маркетинговой тактике, направленной на поиск потенциальных клиентов и сбор их контактной информации. Издание протестировало три портала, расположенных в Израиле, России и США, и обнаружило там крупную базу данных из 2125 контактов, относящихся к канцелярии премьер-министра, свыше 13 тысяч — из министерства юстиции, почти 5 тысяч из МВД, более 11 тысяч — из минобороны. В списке также значатся тысячи сотрудников государственной полиции, карабинеров и сотрудников финансовой гвардии.
За 50 евро в месяц, пишет Fatto, можно получить доступ к номерам главы МВД Маттео Пьянтедози и министра обороны Гуидо Крозетто. В их случае, как и у Мелони и Маттареллы, телефонные номера действуют и позволяют отследить их передвижение в пространстве.
Национальное агентство по кибербезопасности в ответ на открытие эксперта заявило, что не обнаружило угроз для этой сферы. В ответ на сообщение Мавиллы в соцсети LinkedIn агентство там же назвало его информацию уткой.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Италии назвала американские пошлины ошибкой
3 апреля, 11:15
 
В миреТехнологииИталияИзраильРоссияСерджо МаттареллаДжорджа МелониГуидо КрозеттоApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала