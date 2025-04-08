https://ria.ru/20250408/nomera-2010050094.html

СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть

СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ: личные номера президента, премьера и министров Италии утекли в сеть

Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых государственных ведомств и РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:57:00+03:00

2025-04-08T15:57:00+03:00

2025-04-08T16:08:00+03:00

в мире

технологии

италия

израиль

россия

серджо маттарелла

джорджа мелони

гуидо крозетто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg

РИМ, 8 апр – РИА Новости. Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых государственных ведомств и силовых структур попали в открытый доступ, пишет во вторник газета Fatto Quotidiano. Как уточняет издание, об утечке сообщил эксперт в области кибербезопасности, бывший многолетний сотрудник Apple Андреа Мавилла, с подачи которого расследованием занялись почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с онлайн-преступлениями – и управление по защите персональных данных. По информации Fatto, существуют по меньшей мере восемь платформ, предоставляющих платный доступ к базам данных контактов. Речь идет о так называемой лидогенерации - маркетинговой тактике, направленной на поиск потенциальных клиентов и сбор их контактной информации. Издание протестировало три портала, расположенных в Израиле, России и США, и обнаружило там крупную базу данных из 2125 контактов, относящихся к канцелярии премьер-министра, свыше 13 тысяч — из министерства юстиции, почти 5 тысяч из МВД, более 11 тысяч — из минобороны. В списке также значатся тысячи сотрудников государственной полиции, карабинеров и сотрудников финансовой гвардии. За 50 евро в месяц, пишет Fatto, можно получить доступ к номерам главы МВД Маттео Пьянтедози и министра обороны Гуидо Крозетто. В их случае, как и у Мелони и Маттареллы, телефонные номера действуют и позволяют отследить их передвижение в пространстве. Национальное агентство по кибербезопасности в ответ на открытие эксперта заявило, что не обнаружило угроз для этой сферы. В ответ на сообщение Мавиллы в соцсети LinkedIn агентство там же назвало его информацию уткой.

https://ria.ru/20250403/italiya-2009059515.html

италия

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, италия, израиль, россия, серджо маттарелла, джорджа мелони, гуидо крозетто, apple