Рейтинг@Mail.ru
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/neyroseti-2010044075.html
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 08.04.2025
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ
Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:31:00+03:00
2025-04-08T15:31:00+03:00
россия
валерий фадеев
технологии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_53dd57645dfc6b505006f3522074e040.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "(В РФ - ред.) есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции Российской Федерации, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?" - сказал Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава СПЧ предложил представить ситуацию, в которой студент в 1980-х годах пришел в библиотеку, чтобы написать реферат или курсовую работу, а на полках представлены не лучшие исследования в сфере гуманитарных наук со всего мира, а исключительно книги в духе советского марксизма. "Какой реферат или курсовую работу напишет этот студент? Он напишет такую же работу в духе советского марксизма. Именно такое положение дел у нас сейчас с нейросетями. Созданы миллионы текстов в духе западного нарратива. Работая с этими текстами, нейросети выдают соответствующие подобные тексты… Так вот, я утверждаю, что это положение дел противоречит духу 29-й статьи российской Конституции", - заявил он. Фадеев подчеркнул, что нейросети не придумывают свои уникальные тексты, они всего лишь компилируют ту информацию, которая уже есть в интернете. "Вместо советского марксизма, как в моем гипотетическом примере, они выдают соответствующий этот западный нарратив", - добавил глава СПЧ. Нейросети предоставляют информацию, прошедшую цензуру, продолжил он. "Фактически, когда мы пользуемся нейросетями, мы пользуемся уже оцензурированной информацией. И говорить о свободе получения информации здесь, пожалуй, неразумно, нерационально… Вся информация, почти вся, западного типа", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20241211/putin--1988670918.html
https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html
https://ria.ru/20241212/nauka-1988810823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5d75a512c87c94fbe759dd3a56e4a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий фадеев, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Валерий Фадеев, Технологии, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ

Фадеев: работа нейросетей противоречит ст 29 Конституции о свободе мысли и слова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев
Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"(В РФ - ред.) есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции Российской Федерации, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?" - сказал Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин попросил ИИ найти утку по-пекински в меню на китайском языке
11 декабря 2024, 18:43
Глава СПЧ предложил представить ситуацию, в которой студент в 1980-х годах пришел в библиотеку, чтобы написать реферат или курсовую работу, а на полках представлены не лучшие исследования в сфере гуманитарных наук со всего мира, а исключительно книги в духе советского марксизма.
"Какой реферат или курсовую работу напишет этот студент? Он напишет такую же работу в духе советского марксизма. Именно такое положение дел у нас сейчас с нейросетями. Созданы миллионы текстов в духе западного нарратива. Работая с этими текстами, нейросети выдают соответствующие подобные тексты… Так вот, я утверждаю, что это положение дел противоречит духу 29-й статьи российской Конституции", - заявил он.
Фадеев подчеркнул, что нейросети не придумывают свои уникальные тексты, они всего лишь компилируют ту информацию, которая уже есть в интернете.
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру
25 февраля, 07:38
"Вместо советского марксизма, как в моем гипотетическом примере, они выдают соответствующий этот западный нарратив", - добавил глава СПЧ.
Нейросети предоставляют информацию, прошедшую цензуру, продолжил он.
"Фактически, когда мы пользуемся нейросетями, мы пользуемся уже оцензурированной информацией. И говорить о свободе получения информации здесь, пожалуй, неразумно, нерационально… Вся информация, почти вся, западного типа", - сказал Фадеев.
Чат-бот - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В России разработали универсальную нейросеть для общения с людьми
12 декабря 2024, 14:01
 
РоссияВалерий ФадеевТехнологииСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала