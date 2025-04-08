https://ria.ru/20250408/neyroseti-2010044075.html

Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ

Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 08.04.2025

Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ

Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:31:00+03:00

2025-04-08T15:31:00+03:00

2025-04-08T15:31:00+03:00

россия

валерий фадеев

технологии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "(В РФ - ред.) есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции Российской Федерации, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?" - сказал Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава СПЧ предложил представить ситуацию, в которой студент в 1980-х годах пришел в библиотеку, чтобы написать реферат или курсовую работу, а на полках представлены не лучшие исследования в сфере гуманитарных наук со всего мира, а исключительно книги в духе советского марксизма. "Какой реферат или курсовую работу напишет этот студент? Он напишет такую же работу в духе советского марксизма. Именно такое положение дел у нас сейчас с нейросетями. Созданы миллионы текстов в духе западного нарратива. Работая с этими текстами, нейросети выдают соответствующие подобные тексты… Так вот, я утверждаю, что это положение дел противоречит духу 29-й статьи российской Конституции", - заявил он. Фадеев подчеркнул, что нейросети не придумывают свои уникальные тексты, они всего лишь компилируют ту информацию, которая уже есть в интернете. "Вместо советского марксизма, как в моем гипотетическом примере, они выдают соответствующий этот западный нарратив", - добавил глава СПЧ. Нейросети предоставляют информацию, прошедшую цензуру, продолжил он. "Фактически, когда мы пользуемся нейросетями, мы пользуемся уже оцензурированной информацией. И говорить о свободе получения информации здесь, пожалуй, неразумно, нерационально… Вся информация, почти вся, западного типа", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20241211/putin--1988670918.html

https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html

https://ria.ru/20241212/nauka-1988810823.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валерий фадеев, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)