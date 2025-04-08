https://ria.ru/20250408/neyroseti-2010044075.html
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 08.04.2025
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ
Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:31:00+03:00
2025-04-08T15:31:00+03:00
2025-04-08T15:31:00+03:00
россия
валерий фадеев
технологии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_53dd57645dfc6b505006f3522074e040.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "(В РФ - ред.) есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции Российской Федерации, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?" - сказал Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава СПЧ предложил представить ситуацию, в которой студент в 1980-х годах пришел в библиотеку, чтобы написать реферат или курсовую работу, а на полках представлены не лучшие исследования в сфере гуманитарных наук со всего мира, а исключительно книги в духе советского марксизма. "Какой реферат или курсовую работу напишет этот студент? Он напишет такую же работу в духе советского марксизма. Именно такое положение дел у нас сейчас с нейросетями. Созданы миллионы текстов в духе западного нарратива. Работая с этими текстами, нейросети выдают соответствующие подобные тексты… Так вот, я утверждаю, что это положение дел противоречит духу 29-й статьи российской Конституции", - заявил он. Фадеев подчеркнул, что нейросети не придумывают свои уникальные тексты, они всего лишь компилируют ту информацию, которая уже есть в интернете. "Вместо советского марксизма, как в моем гипотетическом примере, они выдают соответствующий этот западный нарратив", - добавил глава СПЧ. Нейросети предоставляют информацию, прошедшую цензуру, продолжил он. "Фактически, когда мы пользуемся нейросетями, мы пользуемся уже оцензурированной информацией. И говорить о свободе получения информации здесь, пожалуй, неразумно, нерационально… Вся информация, почти вся, западного типа", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20241211/putin--1988670918.html
https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html
https://ria.ru/20241212/nauka-1988810823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Валерий Фадеев, Технологии, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Работа нейросетей противоречит Конституции, заявил глава СПЧ
Фадеев: работа нейросетей противоречит ст 29 Конституции о свободе мысли и слова
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Работа нейросетей, которые создают идеологизированные в духе западного нарратива тексты и цензурируют информацию, противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"(В РФ
- ред.) есть свобода распространения информации, статья 29 Конституции Российской Федерации, и цензура запрещена, прямо написано в этой статье: цензура запрещена. У меня возникает вопрос: а вот та информация, на которой основаны эти нейросети, это что за информация?" - сказал Фадеев
на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Глава СПЧ предложил представить ситуацию, в которой студент в 1980-х годах пришел в библиотеку, чтобы написать реферат или курсовую работу, а на полках представлены не лучшие исследования в сфере гуманитарных наук со всего мира, а исключительно книги в духе советского марксизма.
"Какой реферат или курсовую работу напишет этот студент? Он напишет такую же работу в духе советского марксизма. Именно такое положение дел у нас сейчас с нейросетями. Созданы миллионы текстов в духе западного нарратива. Работая с этими текстами, нейросети выдают соответствующие подобные тексты… Так вот, я утверждаю, что это положение дел противоречит духу 29-й статьи российской Конституции", - заявил он.
Фадеев подчеркнул, что нейросети не придумывают свои уникальные тексты, они всего лишь компилируют ту информацию, которая уже есть в интернете.
"Вместо советского марксизма, как в моем гипотетическом примере, они выдают соответствующий этот западный нарратив", - добавил глава СПЧ.
Нейросети предоставляют информацию, прошедшую цензуру, продолжил он.
"Фактически, когда мы пользуемся нейросетями, мы пользуемся уже оцензурированной информацией. И говорить о свободе получения информации здесь, пожалуй, неразумно, нерационально… Вся информация, почти вся, западного типа", - сказал Фадеев.