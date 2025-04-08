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Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
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19:04 08.04.2025 (обновлено: 22:09 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/nebenzya-2010102666.html
Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ
Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ
Неграмотные действия сил украинской противовоздушной обороны привели к гибели гражданских в Кривом Роге, где российские военные ликвидировали командиров ВСУ и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:04:00+03:00
2025-04-08T22:09:00+03:00
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ООН, 8 апр — РИА Новости. Неграмотные действия сил украинской противовоздушной обороны привели к гибели гражданских в Кривом Роге, где российские военные ликвидировали командиров ВСУ и наемников, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.По словам дипломата, эта операция нанесла неоспоримый урон "командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину". Небензя также напомнил, что военные, а также направляемые в помощь Киеву офицеры и инструкторы стран Запада — законная цель для ВС России. "К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей", — подчеркнул постпред.По словам Небензи, сам факт того, что военное совещание проходило в одном из городских объектов в районе плотной жилой застройки также говорит о пренебрежении киевскими властями жизнями мирных украинцев, "используемых по сути в качестве живого щита и прикрытия для военной деятельности".Минобороны 4 апреля сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате противник потерял до 85 военных, а также до 20 единиц автомобильной техники.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250407/peskov-2009787320.html
https://ria.ru/20250407/oon-2009882526.html
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в мире, кривой рог, украина, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
В мире, Кривой Рог, Украина, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге действия ПВО ВСУ

Небензя: удар по Кривому Рогу нанес урон командному составу ВСУ и армий НАТО

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 8 апр — РИА Новости. Неграмотные действия сил украинской противовоздушной обороны привели к гибели гражданских в Кривом Роге, где российские военные ликвидировали командиров ВСУ и наемников, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
По словам дипломата, эта операция нанесла неоспоримый урон "командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину". Небензя также напомнил, что военные, а также направляемые в помощь Киеву офицеры и инструкторы стран Запада — законная цель для ВС России.
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"К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей", — подчеркнул постпред.
По словам Небензи, сам факт того, что военное совещание проходило в одном из городских объектов в районе плотной жилой застройки также говорит о пренебрежении киевскими властями жизнями мирных украинцев, "используемых по сути в качестве живого щита и прикрытия для военной деятельности".
Минобороны 4 апреля сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате противник потерял до 85 военных, а также до 20 единиц автомобильной техники.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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