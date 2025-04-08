https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html

Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса

Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса - РИА Новости, 08.04.2025

Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса

Усиление Вооруженных сил России будет являться вызовом для НАТО, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:35:00+03:00

2025-04-08T19:35:00+03:00

2025-04-08T19:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Усиление Вооруженных сил России будет являться вызовом для НАТО, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. “У них очень обширные планы роста… Посмотрим, сколько усилий они смогут вложить в это после войны. Во многом это зависит от того, как закончится война, но эта программа модернизации направлена на то, чтобы бросить вызов НАТО на границах НАТО”, - сообщил он на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США. По словам Каволи, Россия уже находится на пути увеличения численности своих Вооруженных сил и создания новых командований, особенно в сухопутных войсках. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html

https://ria.ru/20250405/nato-2009467546.html

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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, такер карлсон, нато