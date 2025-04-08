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Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса - РИА Новости, 08.04.2025
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19:35 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html
Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса
Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса - РИА Новости, 08.04.2025
Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса
Усиление Вооруженных сил России будет являться вызовом для НАТО, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:35:00+03:00
2025-04-08T19:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Усиление Вооруженных сил России будет являться вызовом для НАТО, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. “У них очень обширные планы роста… Посмотрим, сколько усилий они смогут вложить в это после войны. Во многом это зависит от того, как закончится война, но эта программа модернизации направлена на то, чтобы бросить вызов НАТО на границах НАТО”, - сообщил он на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США. По словам Каволи, Россия уже находится на пути увеличения численности своих Вооруженных сил и создания новых командований, особенно в сухопутных войсках. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html
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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса

Генерал Каволи: усиление Вооруженных сил России станет вызовом для НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Усиление Вооруженных сил России будет являться вызовом для НАТО, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
“У них очень обширные планы роста… Посмотрим, сколько усилий они смогут вложить в это после войны. Во многом это зависит от того, как закончится война, но эта программа модернизации направлена на то, чтобы бросить вызов НАТО на границах НАТО”, - сообщил он на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.
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По словам Каволи, Россия уже находится на пути увеличения численности своих Вооруженных сил и создания новых командований, особенно в сухопутных войсках.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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