https://ria.ru/20250408/nato-2009999085.html
ВС России начали зачистку Гуево
ВС России начали зачистку Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России начали зачистку Гуево
Мотострелки 22-го полка в ходе зачистки в селе Гуево Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран членов блока НАТО,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:55:00+03:00
2025-04-08T12:55:00+03:00
2025-04-08T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
нато
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Мотострелки 22-го полка в ходе зачистки в селе Гуево Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ. "В Гуево идет зачистка. В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы", - сказал офицер группировки войск "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
2025-04-08T12:55
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВС России начали зачистку Гуево
ВС России проводят зачистку в селе Гуево Курской области