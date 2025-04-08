https://ria.ru/20250408/nato-2009999085.html

ВС России начали зачистку Гуево

ВС России начали зачистку Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России начали зачистку Гуево

Мотострелки 22-го полка в ходе зачистки в селе Гуево Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран членов блока НАТО,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:55:00+03:00

2025-04-08T12:55:00+03:00

2025-04-08T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы рф

нато

вооруженные силы украины

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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Мотострелки 22-го полка в ходе зачистки в селе Гуево Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ. "В Гуево идет зачистка. В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы", - сказал офицер группировки войск "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T12:55 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджа, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины