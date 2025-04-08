https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html
СМИ: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс
СМИ: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет за пять лет запустить полет на Марс, который переживут... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:28:00+03:00
2025-04-08T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет за пять лет запустить полет на Марс, который переживут астронавты, сообщает газета Politico со ссылкой на исполняющую обязанности директора НАСА Джанет Петро. Ранее американский предприниматель и глава космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет. "Петро заявила, что, если реально смотреть на вещи, НАСА не сможет отправить миссию на Марс в ближайшие пять лет, ожидая, что астронавты переживут полет", - пишет издание. По словам Петро, подобная миссия сопряжена с опасностями, о многих из которых НАСА знает еще слишком мало. "С кем бы я ни говорила, никто не думает, что это хотя бы возможно или реализуемо", - приводит ее слова газета. Ранее экс-астронавт НАСА Хосе Эрнандес заявил, что, по его мнению, полет на Марс станет возможным для человечества не ранее чем через 15 лет. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Россия, США, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, НАСА, Politico, SpaceX
СМИ: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс
Politico: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет за пять лет запустить полет на Марс, который переживут астронавты, сообщает газета Politico со ссылкой на исполняющую обязанности директора НАСА Джанет Петро.
Ранее американский предприниматель и глава космической корпорации SpaceX Илон Маск
заявил, что человек впервые ступит на Марс
через 5-7 лет.
"Петро заявила, что, если реально смотреть на вещи, НАСА
не сможет отправить миссию на Марс в ближайшие пять лет, ожидая, что астронавты переживут полет", - пишет издание.
По словам Петро, подобная миссия сопряжена с опасностями, о многих из которых НАСА знает еще слишком мало.
"С кем бы я ни говорила, никто не думает, что это хотя бы возможно или реализуемо", - приводит ее слова газета.
Ранее экс-астронавт НАСА Хосе Эрнандес заявил, что, по его мнению, полет на Марс станет возможным для человечества не ранее чем через 15 лет.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев
предложил Маску направить совместную миссию РФ
и США
на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года.
Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.