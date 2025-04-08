https://ria.ru/20250408/nasa-2009933799.html

НАСА не планирует массовых увольнений, сообщает Politico

НАСА не планирует массовых увольнений, сообщает Politico - РИА Новости, 08.04.2025

НАСА не планирует массовых увольнений, сообщает Politico

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) может объединить работу в ряде региональных отделов, однако не... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:49:00+03:00

2025-04-08T05:49:00+03:00

2025-04-08T05:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) может объединить работу в ряде региональных отделов, однако не планирует устраивать массовые увольнения или упразднять крупные подразделения на фоне деятельности департамента государственной эффективности (DOGE), сообщает газета Politico со ссылкой на исполняющую обязанности директора НАСА Джанет Петро. "НАСА может объединить работу в некоторых региональных отделениях, переместив тысячи рабочих мест, однако не планирует массовые увольнения или упразднение ключевых департаментов", - пишет издание. Петро не уточнила, скольких сотрудников может затронуть предполагаемая реорганизация. Глава ведомства отметила, что DOGE помогает НАСА с реорганизацией, в особенности информационных систем ведомства. Кроме того, Петро подчеркнула, что НАСА не планирует продолжать закрывать отделы, отметив, что у ведомства много дел и, вероятно, недостаточно людей. В марте портал Axios сообщал, что НАСА упразднило пост главного научного сотрудника и несколько отделов. Согласно порталу, из-за сокращений работу потеряли около 20 сотрудников агентства. Ранее Politico сообщала, что НАСА рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами. Отмечалось, что под удар могут попасть до 2,5 тысячи рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250407/ssha-2009902138.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, наса, politico