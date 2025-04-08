https://ria.ru/20250408/nalogi-2010005021.html

Поступление налогов в бюджет выросло на 20 процентов в 2024 году

Поступление налогов в бюджет выросло на 20 процентов в 2024 году - РИА Новости, 08.04.2025

Поступление налогов в бюджет выросло на 20 процентов в 2024 году

Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ за 2024 год выросли на 20%, до 56,261 триллиона рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:17:00+03:00

2025-04-08T13:17:00+03:00

2025-04-08T13:17:00+03:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ за 2024 год выросли на 20%, до 56,261 триллиона рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) за прошлый год, с которым ознакомилось РИА Новости. Годом ранее налоговые доходы консолидированного бюджета РФ составляли 46,762 триллиона рублей. При этом в федеральный бюджет ФНС перечислила в 2024 году 24,767 триллиона рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году. Налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 13%, до 18,705 триллиона рублей. А общий объем поступлений страховых взносов за год увеличился на 21%, до 12,789 триллиона рублей. В отчете отмечается значительный рост поступлений по НДФЛ, которые увеличились в прошлом году на 28,1% и составили 8,372 триллиона рублей. Поступления налога на имущество выросли за 2024 год на 9,5%, до 1,843 триллиона рублей. Значительный рост - на 41,1% - показали поступления налогов, связанных с применением специальный налоговых режимов. В прошлом году общий объем таких поступлений достиг 1,446 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250203/byudzhet-1996632696.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)