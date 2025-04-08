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Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.04.2025
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13:27 08.04.2025 (обновлено: 13:28 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/nalog-2010010186.html
Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей
Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.04.2025
Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей
Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:27:00+03:00
2025-04-08T13:28:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Среди факторов, повлиявших на значительный рост поступлений по НДФЛ за прошлый год, ведомство называет "Поступление НДФЛ с доходов по вкладам", а в приведенной таблице его вклад оценивается в 111 миллиардов рублей. В 2024 году вкладчикам в России впервые был начислен НДФЛ на доход по банковским депозитам. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. В прошлом году налогоплательщики заплатили налог за доход, полученный в 2023 году. Тогда необлагаемая сумма для этого налога составляла 150 тысяч рублей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей

ФНС: налог на доходы по банковским вкладам в 2024 году составил 111 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в дополнительном офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в дополнительном офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости.
Среди факторов, повлиявших на значительный рост поступлений по НДФЛ за прошлый год, ведомство называет "Поступление НДФЛ с доходов по вкладам", а в приведенной таблице его вклад оценивается в 111 миллиардов рублей.
В 2024 году вкладчикам в России впервые был начислен НДФЛ на доход по банковским депозитам. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. В прошлом году налогоплательщики заплатили налог за доход, полученный в 2023 году. Тогда необлагаемая сумма для этого налога составляла 150 тысяч рублей.
Налог на вклады - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Налог на вклады в банках в 2025 году: основные изменения и как рассчитать
22 марта, 18:43
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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