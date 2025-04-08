https://ria.ru/20250408/nalog-2010010186.html

Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей

Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.04.2025

Налоги на доходы по вкладам за 2024 год составили 111 миллиардов рублей

Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:27:00+03:00

2025-04-08T13:27:00+03:00

2025-04-08T13:28:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Среди факторов, повлиявших на значительный рост поступлений по НДФЛ за прошлый год, ведомство называет "Поступление НДФЛ с доходов по вкладам", а в приведенной таблице его вклад оценивается в 111 миллиардов рублей. В 2024 году вкладчикам в России впервые был начислен НДФЛ на доход по банковским депозитам. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. В прошлом году налогоплательщики заплатили налог за доход, полученный в 2023 году. Тогда необлагаемая сумма для этого налога составляла 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250322/nalog-1772417874.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)