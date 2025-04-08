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НАК рассказал о подготовке специалистов по профилактике терроризма - РИА Новости, 08.04.2025
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12:23 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/nak-2009991868.html
НАК рассказал о подготовке специалистов по профилактике терроризма
НАК рассказал о подготовке специалистов по профилактике терроризма - РИА Новости, 08.04.2025
НАК рассказал о подготовке специалистов по профилактике терроризма
Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:23:00+03:00
2025-04-08T12:23:00+03:00
москва
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий, сообщает пресс-служба ведомства. "По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма", – говорится в сообщении. Отмечается, что с учетом современной обстановки на федеральном и региональном уровнях реализуются комплексные меры по обеспечению безопасности молодежной среды, включающие ее защиту от распространения деструктивных идеологий. "Особое место занимает система профессиональной подготовки профильных специалистов органов власти и местного самоуправления, представляющих сферы образования, культуры, спорта, массовых коммуникаций, молодежной и национальной политики, а также педагогического и профессорско-преподавательского составов образовательных организаций", - подчеркивается в сообщении. В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание, на котором рассмотрен вопрос совершенствования системы подготовки профильных специалистов к решению задач в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодежной среде.
https://ria.ru/20250408/nak-2009989230.html
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москва, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
НАК рассказал о подготовке специалистов по профилактике терроризма

НАК: в РФ выработана система мер подготовки специалистов профилактики терроризма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник вневедомственной охраны с пистолетом-пулеметом ПП-2000
Сотрудник вневедомственной охраны с пистолетом-пулеметом ПП-2000 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник вневедомственной охраны с пистолетом-пулеметом ПП-2000. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий, сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что с учетом современной обстановки на федеральном и региональном уровнях реализуются комплексные меры по обеспечению безопасности молодежной среды, включающие ее защиту от распространения деструктивных идеологий. "Особое место занимает система профессиональной подготовки профильных специалистов органов власти и местного самоуправления, представляющих сферы образования, культуры, спорта, массовых коммуникаций, молодежной и национальной политики, а также педагогического и профессорско-преподавательского составов образовательных организаций", - подчеркивается в сообщении.
В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание, на котором рассмотрен вопрос совершенствования системы подготовки профильных специалистов к решению задач в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодежной среде.
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