https://ria.ru/20250408/nak-2009989230.html

НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева

НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева - РИА Новости, 08.04.2025

НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева

Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:14:00+03:00

2025-04-08T12:14:00+03:00

2025-04-08T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков, сообщили в информационном центре НАК.Заседание НАК состоялось 8 апреля в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова."Силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков. Всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, в том числе "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*, - говорится в сообщении.* Запрещенные в России террористические организации

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, москва, россия, безопасность