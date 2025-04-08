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НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева
НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева - РИА Новости, 08.04.2025
НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева
Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:14:00+03:00
2025-04-08T12:14:00+03:00
2025-04-08T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков, сообщили в информационном центре НАК.Заседание НАК состоялось 8 апреля в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова."Силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков. Всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, в том числе "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*, - говорится в сообщении.* Запрещенные в России террористические организации
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, москва, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Александр Бортников, Москва, Россия, Безопасность
НАК рассказал о задержаниях молодежи, попавшей под влияние Киева
НАК: в РФ задержали 2,5 тыс молодых людей, попавших под влияние Украины