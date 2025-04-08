https://ria.ru/20250408/nak-2009986530.html

Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК

Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК - РИА Новости, 08.04.2025

Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК

Участники заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) выработали дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:07:00+03:00

2025-04-08T12:07:00+03:00

2025-04-08T12:12:00+03:00

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

москва

александр бортников

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) выработали дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий, сообщили в информационном центре НАК.Заседание НАК состоялось 8 апреля в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова."В ходе заседания Александр Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении."По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма", - добавили в НАК.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, москва, александр бортников