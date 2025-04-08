Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК
Бортников на заседании НАК определил меры по защите от деструктивных идеологий
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) выработали дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий, сообщили в информационном центре НАК.
Заседание НАК состоялось 8 апреля в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова.
"В ходе заседания Александр Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.
"По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма", - добавили в НАК.
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