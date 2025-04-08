Рейтинг@Mail.ru
Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 08.04.2025 (обновлено: 12:12 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/nak-2009986530.html
Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК
Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК - РИА Новости, 08.04.2025
Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК
Участники заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) выработали дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:07:00+03:00
2025-04-08T12:12:00+03:00
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
москва
александр бортников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150585/35/1505853550_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_e23624b2b6a91f9f1533e138cd719566.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) выработали дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий, сообщили в информационном центре НАК.Заседание НАК состоялось 8 апреля в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова."В ходе заседания Александр Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении."По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма", - добавили в НАК.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150585/35/1505853550_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1c5e9d302bd670af41e9e3ce4ccafd8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, москва, александр бортников
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Москва, Александр Бортников
Директор ФСБ провел в Москве заседание НАК

Бортников на заседании НАК определил меры по защите от деструктивных идеологий

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) выработали дополнительные меры по защите молодёжи от влияния деструктивных идеологий, сообщили в информационном центре НАК.
Заседание НАК состоялось 8 апреля в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова.
"В ходе заседания Александр Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.
"По результатам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма", - добавили в НАК.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФМоскваАлександр Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала