https://ria.ru/20250408/mvd-2009929639.html

В МВД рассказали, что делать при потере денег из-за вируса на телефоне

В МВД рассказали, что делать при потере денег из-за вируса на телефоне - РИА Новости, 08.04.2025

В МВД рассказали, что делать при потере денег из-за вируса на телефоне

Потерпевшим, у которых мошенники похитили деньги через вирус на телефоне, следует незамедлительно отключить телефон, извлечь "симку", по горячей линии банка... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:46:00+03:00

2025-04-08T03:46:00+03:00

2025-04-08T11:40:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Потерпевшим, у которых мошенники похитили деньги через вирус на телефоне, следует незамедлительно отключить телефон, извлечь "симку", по горячей линии банка заблокировать операции с расчетным счетом, доступ к "Мобильному банку" и написать заявление в полицию, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.В материалах уточняется, что разработан определенный алгоритм действий потерпевшего. "Немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, принудительно отключить его, извлечь сим-карту. Обеспечить сохранность (целостность) сотового телефона как возможного средства совершения преступления. Не предпринимать никаких действий для самостоятельного или с привлечением посторонних ИТ-специалистов поиска и удаления вирусов, восстановления работоспособности сотового телефона, не отправлять сотовый телефон в сервисные службы ИТ для восстановления работоспособности", — говорится в сообщении. После этого следует незамедлительно обратиться в свой банк по телефону горячей линии с поручением о блокировки операции с расчетным счетом и отзывом криминального перевода. Направить письменное заявление в банк об отзыве платежа, возврате средств и блокировании доступа к системе "Мобильный банк". "Заявление может быть направлено в банк по факсу или по электронной почте (скан-копия). Оригинал заявления должен быть доставлен в банк в течение одного дня. Оформляется в двух экземплярах", — уточняют правоохранители. Согласно полученной в банке детализации с расчетного счета обратиться в банк получателя (используемого преступником) по телефону с заявлением о приостановке исполнения платежа и возврате средств. В течение одного дня обратиться с заявлением в правоохранительные органы о факте хищения денежных средств."Для полиции понадобится документальное подтверждение хищения денежных средств, в том числе выписка по банковскому счету, справка из банка, иные документы, подтверждающие списание заявленной суммы ущерба. Существует возможность получения этих данных из "личного кабинета" пользователя услуг сотовой связи, банк-онлайн с письменного согласия потерпевшего. Эта информация может быть зафиксирована протоколом осмотра места происшествия", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250407/mvd-2009721537.html

https://ria.ru/20250326/mvd-2007458446.html

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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)