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МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму - РИА Новости, 08.04.2025
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10:08 08.04.2025 (обновлено: 10:09 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mts-2009958179.html
МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму
МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму - РИА Новости, 08.04.2025
МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму
МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС)... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:08:00+03:00
2025-04-08T10:09:00+03:00
экономика
севастополь
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
т2
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ведомство считает срок реализации технически обоснованным. "МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове. … Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным", - говорится в сообщении службы. Отмечается, что МТС уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Так, во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. В пресс-службе МТС поделились, что компания реализует доработку IT-систем и не позднее 31 мая (для частных абонентов) и не позднее 30 июня (для корпоративных абонентов) предоставит возможность пользоваться услугами связи в поездках на полуостров как в домашнем регионе. При этом источник в компании уточнил РИА Новости, что поэтапный перевод абонентов на тарифы домашнего региона начнется уже с 1 мая. В прошлом году ФАС признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. МТС же обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства. Сотовый оператор Т2 отменил роуминг в октябре 2024 года, "Билайн" - в январе 2025 года, а "Мегафон" - в конце февраля.
https://ria.ru/20250228/megafon-2002143876.html
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экономика, севастополь, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, т2
Экономика, Севастополь, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Т2
МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму

ФАС: МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ведомство считает срок реализации технически обоснованным.
"МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе. Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове. … Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным", - говорится в сообщении службы.
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Отмечается, что МТС уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Так, во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.
В пресс-службе МТС поделились, что компания реализует доработку IT-систем и не позднее 31 мая (для частных абонентов) и не позднее 30 июня (для корпоративных абонентов) предоставит возможность пользоваться услугами связи в поездках на полуостров как в домашнем регионе.
При этом источник в компании уточнил РИА Новости, что поэтапный перевод абонентов на тарифы домашнего региона начнется уже с 1 мая.
В прошлом году ФАС признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. МТС же обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.
Сотовый оператор Т2 отменил роуминг в октябре 2024 года, "Билайн" - в январе 2025 года, а "Мегафон" - в конце февраля.
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ЭкономикаСевастопольМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСТ2
 
 
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