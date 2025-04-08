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Центры поддержки провели более 3 тысяч консультаций для МСБ Томской области - РИА Новости, 08.04.2025
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Твой бизнес
 
18:49 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/msb-2010100533.html
Центры поддержки провели более 3 тысяч консультаций для МСБ Томской области
Центры поддержки провели более 3 тысяч консультаций для МСБ Томской области - РИА Новости, 08.04.2025
Центры поддержки провели более 3 тысяч консультаций для МСБ Томской области
Центры поддержки предпринимательства в 15 муниципалитетах Томской области провели более 3 тысяч бесплатных консультаций для будущих и действующих бизнесменов с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:49:00+03:00
2025-04-08T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центры поддержки предпринимательства в 15 муниципалитетах Томской области провели более 3 тысяч бесплатных консультаций для будущих и действующих бизнесменов с января по март 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центры поддержки предпринимательства действуют в городе Северск, а также Стрежевом, Александровском, Асиновском, Бакчарском и других районах. Координирует их работу центр "Мой бизнес" Томской области. По словам директора данного центра Ольги Нужной, цель организации — сделать поддержку максимально доступной не только для предпринимателей областного центра, но и в районах. По ее мнению, 3 тысячи консультаций за квартал является показателем спроса услуг. Наиболее востребованы консультации по бухгалтерской и налоговой отчетности, кадровому учету, работе в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, мерам поддержки частных предприятий в основном личных подсобных хозяйств, регистрации индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью и самозанятости. Также на базе центров периодически проводятся семинары, тренинги и мастер-классы по разным вопросам ведения бизнеса.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Центры поддержки провели более 3 тысяч консультаций для МСБ Томской области

В Томской области центры поддержки провели свыше 3 тысяч консультаций для МСБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центры поддержки предпринимательства в 15 муниципалитетах Томской области провели более 3 тысяч бесплатных консультаций для будущих и действующих бизнесменов с января по март 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центры поддержки предпринимательства действуют в городе Северск, а также Стрежевом, Александровском, Асиновском, Бакчарском и других районах. Координирует их работу центр "Мой бизнес" Томской области.
По словам директора данного центра Ольги Нужной, цель организации — сделать поддержку максимально доступной не только для предпринимателей областного центра, но и в районах. По ее мнению, 3 тысячи консультаций за квартал является показателем спроса услуг.
Наиболее востребованы консультации по бухгалтерской и налоговой отчетности, кадровому учету, работе в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, мерам поддержки частных предприятий в основном личных подсобных хозяйств, регистрации индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью и самозанятости. Также на базе центров периодически проводятся семинары, тренинги и мастер-классы по разным вопросам ведения бизнеса.
Чита - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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