https://ria.ru/20250408/moskva-2010062672.html

На юго-западе Москвы нашли человеческие останки

На юго-западе Москвы нашли человеческие останки - РИА Новости, 08.04.2025

На юго-западе Москвы нашли человеческие останки

Человеческие останки обнаружены на юго-западе Москвы, начата проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:47:00+03:00

2025-04-08T16:47:00+03:00

2025-04-08T17:16:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены на юго-западе Москвы, начата проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "По факту обнаружения останков человека на юго-западе Москвы организована доследственная проверка. Восьмого апреля 2025 года в коллекторе, расположенном в районе Южное Бутово города Москвы, обнаружены останки человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется назначение судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)