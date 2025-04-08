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На юго-западе Москвы нашли человеческие останки - РИА Новости, 08.04.2025
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16:47 08.04.2025 (обновлено: 17:16 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/moskva-2010062672.html
На юго-западе Москвы нашли человеческие останки
На юго-западе Москвы нашли человеческие останки - РИА Новости, 08.04.2025
На юго-западе Москвы нашли человеческие останки
Человеческие останки обнаружены на юго-западе Москвы, начата проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 08.04.2025
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происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены на юго-западе Москвы, начата проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "По факту обнаружения останков человека на юго-западе Москвы организована доследственная проверка. Восьмого апреля 2025 года в коллекторе, расположенном в районе Южное Бутово города Москвы, обнаружены останки человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется назначение судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На юго-западе Москвы нашли человеческие останки

На юго-западе Москвы нашли человеческие останки, СК начал проверку

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены на юго-западе Москвы, начата проверка, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"По факту обнаружения останков человека на юго-западе Москвы организована доследственная проверка. Восьмого апреля 2025 года в коллекторе, расположенном в районе Южное Бутово города Москвы, обнаружены останки человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется назначение судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками
1 марта, 16:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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