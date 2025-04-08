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В Москве 52 объекта энергетики украсили граффити - РИА Новости, 08.04.2025
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12:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/moskva-2009992974.html
В Москве 52 объекта энергетики украсили граффити
В Москве 52 объекта энергетики украсили граффити - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве 52 объекта энергетики украсили граффити
В 2024 году 52 объекта энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Москве украсили граффити, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:31:00+03:00
2025-04-08T12:31:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
россия
муслим магомаев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В 2024 году 52 объекта энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Москве украсили граффити, сообщается на сайте мэра и правительства. "В 2024 году 52 объекта энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, среди которых трансформаторные подстанции, тепловые пункты и дренажные насосные станции, украсили граффити... Благодаря сотрудничеству единой теплоснабжающей организации Москвы ПАО "МОЭК" и Российского футбольного союза сразу на четырех тепловых пунктах разместили портреты участниц Суперкубка России по футболу среди женщин", - говорится в сообщении. Отмечается, что часто художники вдохновляются биографиями и произведениями знаменитых деятелей искусства, литературы и музыки. Так, рисунок на трансформаторной подстанции на Новослободской улице посвятили автору знаменитой "Божественной комедии" Данте Алигьери. На стенах другой подстанции на Абрамцевской улице появился портрет Муслима Магомаева и строки из его песни о столице "Лучший город Земли". Многие проекты оформления были посвящены Году семьи, которым был объявлен прошедший 2024-й. "В 2024 году впервые художественно оформили объекты водосточного хозяйства столицы. Изображения нанесли на 11 дренажных насосных станциях ГУП "Мосводосток", необходимых для транспортировки поверхностных сточных вод. На Перервинском бульваре в районе Марьино на сооружении изобразили маяк и морскую фауну, на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино - цветы, растения и деревья, на Волоколамском шоссе в Покровском-Стрешневе - птиц, а на улице Кульнева в Дорогомилове - листочки экзотических растений", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что самовольно наносить граффити в столице строго запрещено. Для их размещения необходимо получить согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены, затем подать заявление в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, приложив проект рисунка и рендер. При принятии положительного решения проект выносится на обсуждение межведомственной комиссии.
https://realty.ria.ru/20250408/stadiony-2009769733.html
https://realty.ria.ru/20250407/monigetti-2009396250.html
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городское хозяйство москвы, москва, россия, муслим магомаев, моэк
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Муслим Магомаев, МОЭК
В Москве 52 объекта энергетики украсили граффити

В Москве 52 объекта энергетики и ЖКХ украсили граффити

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В 2024 году 52 объекта энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Москве украсили граффити, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В 2024 году 52 объекта энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, среди которых трансформаторные подстанции, тепловые пункты и дренажные насосные станции, украсили граффити... Благодаря сотрудничеству единой теплоснабжающей организации Москвы ПАО "МОЭК" и Российского футбольного союза сразу на четырех тепловых пунктах разместили портреты участниц Суперкубка России по футболу среди женщин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что часто художники вдохновляются биографиями и произведениями знаменитых деятелей искусства, литературы и музыки. Так, рисунок на трансформаторной подстанции на Новослободской улице посвятили автору знаменитой "Божественной комедии" Данте Алигьери. На стенах другой подстанции на Абрамцевской улице появился портрет Муслима Магомаева и строки из его песни о столице "Лучший город Земли". Многие проекты оформления были посвящены Году семьи, которым был объявлен прошедший 2024-й.
"В 2024 году впервые художественно оформили объекты водосточного хозяйства столицы. Изображения нанесли на 11 дренажных насосных станциях ГУП "Мосводосток", необходимых для транспортировки поверхностных сточных вод. На Перервинском бульваре в районе Марьино на сооружении изобразили маяк и морскую фауну, на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино - цветы, растения и деревья, на Волоколамском шоссе в Покровском-Стрешневе - птиц, а на улице Кульнева в Дорогомилове - листочки экзотических растений", - уточняется в сообщении.
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Подчеркивается, что самовольно наносить граффити в столице строго запрещено. Для их размещения необходимо получить согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены, затем подать заявление в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, приложив проект рисунка и рендер. При принятии положительного решения проект выносится на обсуждение межведомственной комиссии.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваРоссияМуслим МагомаевМОЭК
 
 
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