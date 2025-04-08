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Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 08.04.2025 (обновлено: 14:59 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mo-2010032447.html
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков - РИА Новости, 08.04.2025
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, противник потерял до... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:34:00+03:00
2025-04-08T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
димитров
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля "MaxxPro". Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, димитров, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Димитров, Россия
Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Центр" составили до 410 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля "MaxxPro". Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДимитровРоссия
 
 
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