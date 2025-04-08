https://ria.ru/20250408/mo-2010032447.html

Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков

Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков - РИА Новости, 08.04.2025

Потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 410 боевиков

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, противник потерял до... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:34:00+03:00

2025-04-08T14:34:00+03:00

2025-04-08T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

димитров

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля "MaxxPro". Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, димитров, россия