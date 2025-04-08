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"Союз МС-27" пристыковался к МКС - РИА Новости, 08.04.2025
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12:01 08.04.2025 (обновлено: 12:10 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mks-2009985018.html
"Союз МС-27" пристыковался к МКС
"Союз МС-27" пристыковался к МКС - РИА Новости, 08.04.2025
"Союз МС-27" пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом пристыковался к... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:01:00+03:00
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса". Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут. Планируется, что продолжительность полёта экипажа на станции составит 245 суток. В ходе экспедиции российские космонавты совершат два выхода в открытый космос и проведут не менее 42 научных экспериментов на борту МКС.
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космос - риа наука, байконур (город), наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), НАСА, Роскосмос
"Союз МС-27" пристыковался к МКС

"Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем пристыковался к МКС

© РоскосмосКадр трансляции стыковки пилотируемого корабля Союз МС-27 с МКС
Кадр трансляции стыковки пилотируемого корабля Союз МС-27 с МКС - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Роскосмос
Кадр трансляции стыковки пилотируемого корабля Союз МС-27 с МКС
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут.
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на станции составит 245 суток.
В ходе экспедиции российские космонавты совершат два выхода в открытый космос и проведут не менее 42 научных экспериментов на борту МКС.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Космос - РИА НаукаБайконур (город)НАСАРоскосмос
 
 
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