https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html

Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество

Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество - РИА Новости, 08.04.2025

Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество

Цена киловатт-часа в России — одна из самых низких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие электроэнергетики". РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:13:00+03:00

2025-04-08T17:13:00+03:00

2025-04-08T18:04:00+03:00

экономика

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михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Цена киловатт-часа в России — одна из самых низких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие электроэнергетики"."Наша задача — сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса", — подчеркнул глава правительства.По его словам, в последние пять лет спрос на электроэнергию растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных регионах страны, при этом меняется структура энергопотребления."С одной стороны, активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции в целом; а с другой, расширяются энергоемкие секторы", — уточнил Мишустин.Премьер пояснил, что речь идет об электротранспорте, центрах обработки данных, использовании ИИ. Кроме того, продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств.В январе правительство утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод в эксплуатацию 88,477 гигаватта генерирующих мощностей. Затраты на строительство оценивались в 42,53 триллиона рублей с НДС.

https://realty.ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000536422.html

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экономика, россия, михаил мишустин, электричество, общество