https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html
Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество
Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество - РИА Новости, 08.04.2025
Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество
Цена киловатт-часа в России — одна из самых низких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие электроэнергетики". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:13:00+03:00
2025-04-08T17:13:00+03:00
2025-04-08T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Цена киловатт-часа в России — одна из самых низких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие электроэнергетики"."Наша задача — сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса", — подчеркнул глава правительства.По его словам, в последние пять лет спрос на электроэнергию растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных регионах страны, при этом меняется структура энергопотребления."С одной стороны, активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции в целом; а с другой, расширяются энергоемкие секторы", — уточнил Мишустин.Премьер пояснил, что речь идет об электротранспорте, центрах обработки данных, использовании ИИ. Кроме того, продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств.В январе правительство утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод в эксплуатацию 88,477 гигаватта генерирующих мощностей. Затраты на строительство оценивались в 42,53 триллиона рублей с НДС.
https://realty.ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000536422.html
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экономика, россия, михаил мишустин, электричество, общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Электричество, Общество
Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество
Мишустин призвал сохранить преимущество РФ в виде низкой стоимости электричества
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Цена киловатт-часа в России — одна из самых низких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие электроэнергетики".
"Наша задача — сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса", — подчеркнул глава правительства.
По его словам, в последние пять лет спрос на электроэнергию растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных регионах страны, при этом меняется структура энергопотребления.
«
"С одной стороны, активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции в целом; а с другой, расширяются энергоемкие секторы", — уточнил Мишустин.
Премьер пояснил, что речь идет об электротранспорте, центрах обработки данных, использовании ИИ. Кроме того, продолжается электрификация промышленных и бытовых устройств.
В январе правительство утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, она предусматривает ввод в эксплуатацию 88,477 гигаватта генерирующих мощностей. Затраты на строительство оценивались в 42,53 триллиона рублей с НДС.