https://ria.ru/20250408/mironov-2009926213.html
Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию
Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию - РИА Новости, 08.04.2025
Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:49:00+03:00
2025-04-08T01:49:00+03:00
2025-04-08T01:49:00+03:00
жкх
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_04ece0afbc517d75dde9c029d40eeded.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов. "По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что введение дифтарифов на электроэнергию привело к "драконовскому росту" платежей, в первую очередь это коснулось регионов с низкой газификацией, где десятки и сотни тысяч домов на электроотоплении. "Эти риски были очевидны заранее, мы о них предупреждали, еще осенью обращались в профильный комитет ГД, к правительству. Но реакция последовала только зимой, когда начался массовый поток жалоб, когда людям стали приходить счета на 30-50 тысяч рублей в месяц", - рассказал лидер СРЗП. По словам политика, дифтарифы отчасти пересмотрели, в настоящее время в российских регионах делают перерасчеты, но россияне жалуются, что даже с учетом корректировок их платежи эа электроэнергию выросли как минимум вдвое. Миронов напомнил, что программное предложение СРЗП - "заморозить" тарифы ЖКХ и провести масштабный федеральный аудит в этой отрасли. "Эксперты считают, что если искоренить коррупцию в ЖКХ, тарифы можно не повышать 3-5 лет… Будем настаивать на наших программных предложениях. А сейчас важно исключить хотя бы повышение тарифов на электроэнергию, которое для многих граждан станет уже вторым за год", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250315/mironov-2005136108.html
https://ria.ru/20250206/mironov-1997747030.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_6599d45d818400c224daf83230c8531c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, сергей миронов, госдума рф
ЖКХ, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию
Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию из-за дифтарифов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов.
"По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей", - сказал Миронов
РИА Новости.
Он отметил, что введение дифтарифов на электроэнергию привело к "драконовскому росту" платежей, в первую очередь это коснулось регионов с низкой газификацией, где десятки и сотни тысяч домов на электроотоплении. "Эти риски были очевидны заранее, мы о них предупреждали, еще осенью обращались в профильный комитет ГД
, к правительству. Но реакция последовала только зимой, когда начался массовый поток жалоб, когда людям стали приходить счета на 30-50 тысяч рублей в месяц", - рассказал лидер СРЗП.
По словам политика, дифтарифы отчасти пересмотрели, в настоящее время в российских регионах делают перерасчеты, но россияне жалуются, что даже с учетом корректировок их платежи эа электроэнергию выросли как минимум вдвое.
Миронов напомнил, что программное предложение СРЗП - "заморозить" тарифы ЖКХ и провести масштабный федеральный аудит в этой отрасли.
"Эксперты считают, что если искоренить коррупцию в ЖКХ, тарифы можно не повышать 3-5 лет… Будем настаивать на наших программных предложениях. А сейчас важно исключить хотя бы повышение тарифов на электроэнергию, которое для многих граждан станет уже вторым за год", - заключил депутат Госдумы.