https://ria.ru/20250408/mironov-2009926213.html

Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию

Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию - РИА Новости, 08.04.2025

Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:49:00+03:00

2025-04-08T01:49:00+03:00

2025-04-08T01:49:00+03:00

жкх

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов. "По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что введение дифтарифов на электроэнергию привело к "драконовскому росту" платежей, в первую очередь это коснулось регионов с низкой газификацией, где десятки и сотни тысяч домов на электроотоплении. "Эти риски были очевидны заранее, мы о них предупреждали, еще осенью обращались в профильный комитет ГД, к правительству. Но реакция последовала только зимой, когда начался массовый поток жалоб, когда людям стали приходить счета на 30-50 тысяч рублей в месяц", - рассказал лидер СРЗП. По словам политика, дифтарифы отчасти пересмотрели, в настоящее время в российских регионах делают перерасчеты, но россияне жалуются, что даже с учетом корректировок их платежи эа электроэнергию выросли как минимум вдвое. Миронов напомнил, что программное предложение СРЗП - "заморозить" тарифы ЖКХ и провести масштабный федеральный аудит в этой отрасли. "Эксперты считают, что если искоренить коррупцию в ЖКХ, тарифы можно не повышать 3-5 лет… Будем настаивать на наших программных предложениях. А сейчас важно исключить хотя бы повышение тарифов на электроэнергию, которое для многих граждан станет уже вторым за год", - заключил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250315/mironov-2005136108.html

https://ria.ru/20250206/mironov-1997747030.html

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жкх, сергей миронов, госдума рф