https://ria.ru/20250408/minoborony-2009932673.html

Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА

Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025

Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА

Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 32 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:12:00+03:00

2025-04-08T05:12:00+03:00

2025-04-08T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 32 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. "Уничтожены 32 пункта управления БПЛА, четыре станции связи Starlink", - заявил он. Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Запад" один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Расчёты ПВО группировки уничтожили 11 беспилотников самолётного типа, уточнил Бигма. Он добавил, что за сутки военнослужащие группировки уничтожили 13 миномётных расчётов ВСУ.

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932428.html

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932553.html

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вооруженные силы украины