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Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025
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05:12 08.04.2025 (обновлено: 11:20 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/minoborony-2009932673.html
Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА
Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА - РИА Новости, 08.04.2025
Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА
Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 32 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:12:00+03:00
2025-04-08T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 32 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. "Уничтожены 32 пункта управления БПЛА, четыре станции связи Starlink", - заявил он. Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Запад" один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Расчёты ПВО группировки уничтожили 11 беспилотников самолётного типа, уточнил Бигма. Он добавил, что за сутки военнослужащие группировки уничтожили 13 миномётных расчётов ВСУ.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932428.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила 32 украинских пункта управления БПЛА

Минобороны: группировка "Запад" уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 32 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
"Уничтожены 32 пункта управления БПЛА, четыре станции связи Starlink", - заявил он.
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Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Запад" один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Расчёты ПВО группировки уничтожили 11 беспилотников самолётного типа, уточнил Бигма.
Он добавил, что за сутки военнослужащие группировки уничтожили 13 миномётных расчётов ВСУ.
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