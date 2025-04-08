https://ria.ru/20250408/minfin-2010047605.html

Минфин США обвинил Китай в эскалации в вопросе импортных пошлин

Минфин США обвинил Китай в эскалации в вопросе импортных пошлин - РИА Новости, 08.04.2025

Минфин США обвинил Китай в эскалации в вопросе импортных пошлин

Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:47:00+03:00

2025-04-08T15:47:00+03:00

2025-04-08T16:10:00+03:00

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC. "Я думаю, что эта китайская эскалация была большой ошибкой", - сказал он.По мнению главы минфина, президент США Дональд Трамп в настоящее время имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе". "Многие из наших торговых партнеров выстроились в очередь и сохранили хладнокровие. Они не пошли на эскалацию и они получат приоритет в очереди", - добавил Бессент. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

https://ria.ru/20250405/kitaj-2009538460.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

сша

китай

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