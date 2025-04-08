Минфин США обвинил Китай в эскалации в вопросе импортных пошлин
Бессент: КНР совершает ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.
"Я думаю, что эта китайская эскалация была большой ошибкой", - сказал он.
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По мнению главы минфина, президент США Дональд Трамп в настоящее время имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе".
"Многие из наших торговых партнеров выстроились в очередь и сохранили хладнокровие. Они не пошли на эскалацию и они получат приоритет в очереди", - добавил Бессент.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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