https://ria.ru/20250408/million-2009928756.html

Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram

Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram - РИА Новости, 08.04.2025

Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram

Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:21:00+03:00

2025-04-08T03:21:00+03:00

2025-04-08T03:21:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в первых числах апреля в полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. "С ее слов, в середине февраля женщина познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Спустя время с пострадавшей связался приятель ее нового знакомого и предложил ей заработать деньги на онлайн-платформе Binance", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогу женщина поверила малознакомым мужчинам и потеряла свыше 990 тысяч рублей. "По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250406/moshennichestvo-2009665494.html

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2025

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происшествия, telegram