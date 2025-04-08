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Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram - РИА Новости, 08.04.2025
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03:21 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/million-2009928756.html
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram - РИА Новости, 08.04.2025
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram
Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:21:00+03:00
2025-04-08T03:21:00+03:00
происшествия
telegram
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в первых числах апреля в полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. "С ее слов, в середине февраля женщина познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Спустя время с пострадавшей связался приятель ее нового знакомого и предложил ей заработать деньги на онлайн-платформе Binance", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогу женщина поверила малознакомым мужчинам и потеряла свыше 990 тысяч рублей. "По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250406/moshennichestvo-2009665494.html
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происшествия, telegram
Происшествия, Telegram
Москвичка потеряла миллион рублей, доверившись незнакомцам в Telegram

Москвичка потеряла миллион рублей на Binance, доверившись незнакомцам в Telegram

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичка потеряла почти миллион рублей на онлайн-платформе Binance, доверившись незнакомцам в Telegram, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в первых числах апреля в полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.
"С ее слов, в середине февраля женщина познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Спустя время с пострадавшей связался приятель ее нового знакомого и предложил ей заработать деньги на онлайн-платформе Binance", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогу женщина поверила малознакомым мужчинам и потеряла свыше 990 тысяч рублей.
"По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.
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