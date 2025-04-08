https://ria.ru/20250408/mid-2010086493.html

Глава МИД Приднестровья рассказал о проблеме для переговоров с Молдавией

Глава МИД Приднестровья рассказал о проблеме для переговоров с Молдавией - РИА Новости, 08.04.2025

Глава МИД Приднестровья рассказал о проблеме для переговоров с Молдавией

Закон Молдавии о сепаратизме создает проблемы для переговорного процесса с Приднестровской Молдавской Республикой, заявил во вторник журналистам глава... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:47:00+03:00

2025-04-08T17:47:00+03:00

2025-04-08T17:47:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Закон Молдавии о сепаратизме создает проблемы для переговорного процесса с Приднестровской Молдавской Республикой, заявил во вторник журналистам глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. "Внимание уделили вопросам безопасности и так называемым закону о сепаратизме. Это пакет уголовных норм репрессивного характера, которые были приняты в законодательстве Молдовы несколько лет назад и которые создали проблемы в том числе в коммуникации, потому что экспертные группы сторон нормально не могут собраться", - сказал Игнатьев журналистам по итогам встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Олегом Серебряном. Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что есть анализ закона Молдавии о сепаратизме от бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИЧ) ОБСЕ. По его словам, в нем говорится, что данные нормы молдавского законодательства "создают угрозу переговорному процессу и являются некорректными с точки зрения юридической практики". "Поэтому мы хотели услышать и позицию других участников, и молдавской стороны, что они намерены делать для того, чтобы нивелировать угрозу для любого жителя Приднестровья. Поскольку, повторяюсь, мы сталкиваемся с тем, что наши граждане в аэропорту Кишинева, просто передвигаясь по территории Молдовы, сталкиваются с определённым давлением, угрозами и прочим", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, обсе