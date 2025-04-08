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МИД анонсировал продолжение консультаций с США по работе дипмиссий - РИА Новости, 08.04.2025
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16:36 08.04.2025 (обновлено: 16:51 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mid-2010059364.html
МИД анонсировал продолжение консультаций с США по работе дипмиссий
МИД анонсировал продолжение консультаций с США по работе дипмиссий - РИА Новости, 08.04.2025
МИД анонсировал продолжение консультаций с США по работе дипмиссий
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий, состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий, состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД РФ."В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле", - сказали в министерстве."Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран", - заключили в МИД России.
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россия, в мире, стамбул, сша
Россия, В мире, Стамбул, США
МИД анонсировал продолжение консультаций с США по работе дипмиссий

МИД: в ближайшие дни пройдет второй раунд консультаций с США по работе дипмиссий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе дипмиссий, состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле", - сказали в министерстве.
"Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран", - заключили в МИД России.
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