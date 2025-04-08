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В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая - РИА Новости, 08.04.2025
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15:24 08.04.2025 (обновлено: 16:14 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mid-2010043111.html
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая - РИА Новости, 08.04.2025
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая
Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:24:00+03:00
2025-04-08T16:14:00+03:00
сша
китай
москва
андрей руденко
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Тарифы только что были введены и в настоящее время все страны анализируют свои возможные действия. Но это в любом случае не ухудшит наши отношения с Китаем, а наоборот, я считаю, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться", - сказал Руденко журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
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сша, китай, москва, андрей руденко, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Москва, Андрей Руденко, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая

МИД РФ: тарифная политика США не скажется на торговых связях Москвы и Пекина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Тарифы только что были введены и в настоящее время все страны анализируют свои возможные действия. Но это в любом случае не ухудшит наши отношения с Китаем, а наоборот, я считаю, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться", - сказал Руденко журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин
4 апреля, 16:33
 
СШАКитайМоскваАндрей РуденкоДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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