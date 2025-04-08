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В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая - РИА Новости, 08.04.2025
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая
Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:24:00+03:00
2025-04-08T15:24:00+03:00
2025-04-08T16:14:00+03:00
сша
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москва
андрей руденко
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скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Тарифы только что были введены и в настоящее время все страны анализируют свои возможные действия. Но это в любом случае не ухудшит наши отношения с Китаем, а наоборот, я считаю, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться", - сказал Руденко журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html
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сша, китай, москва, андрей руденко, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Москва, Андрей Руденко, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая
МИД РФ: тарифная политика США не скажется на торговых связях Москвы и Пекина