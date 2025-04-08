https://ria.ru/20250408/mid-2010043111.html

В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая

В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая - РИА Новости, 08.04.2025

В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая

Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:24:00+03:00

2025-04-08T15:24:00+03:00

2025-04-08T16:14:00+03:00

сша

китай

москва

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введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тарифная политика США в отношении Китая не скажется на торговых связях Москвы и Пекина, сотрудничество двух стран будет развиваться, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Тарифы только что были введены и в настоящее время все страны анализируют свои возможные действия. Но это в любом случае не ухудшит наши отношения с Китаем, а наоборот, я считаю, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться", - сказал Руденко журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

сша

китай

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