https://ria.ru/20250408/mid-2010016154.html

МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном

МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 08.04.2025

МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном

Заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:42:00+03:00

2025-04-08T13:42:00+03:00

2025-04-08T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на рассмотрении ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Вместе с тем, Руденко подчеркнул, что в документе есть ст.3 о неоказании военной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнутся нападению, а также о содействии в урегулировании возникающих разногласий на основе Устава ООН и других норм международного права. "Отдельная статья посвящена противодействию односторонним принудительным мерам. Стороны четко определяют их как противоправные и недружественные деяния и обязуются координировать усилия с тем, чтобы исключить подобную порочную практику применения таких мер в международных отношениях", - добавил замминистра. Он напомнил, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html

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