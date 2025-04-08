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МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 08.04.2025
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13:42 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mid-2010016154.html
МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном
МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 08.04.2025
МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном
Заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:42:00+03:00
2025-04-08T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на рассмотрении ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Вместе с тем, Руденко подчеркнул, что в документе есть ст.3 о неоказании военной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнутся нападению, а также о содействии в урегулировании возникающих разногласий на основе Устава ООН и других норм международного права. "Отдельная статья посвящена противодействию односторонним принудительным мерам. Стороны четко определяют их как противоправные и недружественные деяния и обязуются координировать усилия с тем, чтобы исключить подобную порочную практику применения таких мер в международных отношениях", - добавил замминистра. Он напомнил, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html
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иран, россия, москва, андрей руденко, масуд пезешкиан, госдума рф, оон, в мире
Иран, Россия, Москва, Андрей Руденко, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, ООН, В мире
МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном

Замглавы МИД Руденко: договор России и Ирана не предусматривает военной помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на рассмотрении ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.
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Вместе с тем, Руденко подчеркнул, что в документе есть ст.3 о неоказании военной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнутся нападению, а также о содействии в урегулировании возникающих разногласий на основе Устава ООН и других норм международного права.
"Отдельная статья посвящена противодействию односторонним принудительным мерам. Стороны четко определяют их как противоправные и недружественные деяния и обязуются координировать усилия с тем, чтобы исключить подобную порочную практику применения таких мер в международных отношениях", - добавил замминистра.
Он напомнил, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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